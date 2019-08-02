U12世界盃／墨西哥雙暴傳送分　中華3局1比0領先

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒中華複賽第2戰面對墨西哥，將派出「台中防坡堤」前職棒球星郭勇志之子郭宸安掛帥先發，此役原定6點半的比賽因雨延賽預計至8點半才開始，3局結束中華1比0領先。

郭宸安首局面對墨西哥打線，被加尼薩雷斯敲出安打，捕手江庭毅盜壘阻殺，下一棒二壘滾地球，再以飛球解決第3棒，形成變相3上3下。中華隊1局下進攻，葉弘仁三壘滾地球，江宗駿敲出安打，陳楷升敲雙殺打，1局結束0比0。

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墨西哥2局上進攻，被敲安打後，由游擊手葉弘仁策動雙殺，再以中外野飛球解決打者。2局下黃天賜遭到三振，余硯誠右外野飛球出局，江庭毅選到保送，蔡韋辰敲二壘滾地球。

墨西哥3局上進攻，郭宸安先讓第8棒敲右外野飛球，接著被掃出安打，再飆三振，再以三壘滾地球解決第1棒，3局下，張耀允游擊滾地球，吳翊睿選到保送，盜壘並利用墨西哥兩次暴傳回本壘得1分，葉弘仁安打延續攻勢並盜上二壘，江宗駿保送上壘，攻佔一、二壘，下一棒敲二壘飛球，墨西哥再快傳二壘，形成雙殺，3局結束中華1比0領先。

中華隊先發名單：

第一棒 SS 葉弘仁

第二棒 CF 江宗駿

第三棒 RF 陳楷升

第四棒 3B 黃天賜

第五棒 DH 余硯誠

第六棒 C 江庭毅

第七棒 1B 蔡韋辰

第八棒 LF 張耀允

第九棒 2B 吳翊睿

墨西哥先發名單：

第一棒 CF 加尼薩雷斯(Yustin Canizales)

第二棒 2B 托雷斯(Patricio Torres)

第三棒 C 巴奇拉(Sebastian Baquera)

第四棒 RF 羅培茲(Roberto Beaven)

第五棒 P 塞爾瓦(Alessandro Falcon)

第六棒 1B 禾耶斯(Marlon Hoyos)

第七棒 3B 瓦爾加斯(Gustavo Vargas)

第八棒 SS 維拉里山西歐(Edwin Villavicencio)

第九棒 LF 柯提耶(Gadiel Cortina)