中職／桃猿辣蜜趴　女孩球衣扭蛋放大絕

▲LamiGirls扭蛋。（圖／桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿LamiGirls「辣蜜趴」將在8月17日、18日登場，推出「辣蜜只扭我」專案推出球衣扭蛋，DancingHoliday每位女孩各擅勝場的球衣扭蛋將在17日登場。

辣蜜趴怎能少了扭蛋？辣蜜Dancing Holiday扭蛋大軍開始作戰！22位女孩巫苡萱、沐妍、慕霏、慧慧、陸筱晴、曲羿、倪暄、琳妲、羚小鹿、張庭、牙璽喬、彩香、阿布舞、卉妮、巧柔、菲菲、籃靖玟、李亞璇、凱莉絲、孟潔、YURI、若潼各自的Dancing Holiday球衣鑰匙圈含在扭蛋內推出。

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不只Dancing Holiday球衣鑰匙圈化，22款香氛扭蛋以及22款LamiGirls常規版球衣扭蛋也都在這次扭蛋發行專案內，隨機讓球迷朋友扭回，每款售價皆80元，辣蜜趴期間在球場外特設扭蛋區限定上機台。

辣蜜趴除了Dancing Holiday EP發表外，LamiGirls球衣香氛扭蛋、LamiGirls成員系列女孩卡、主題郵票現場販售等，還有抱枕、大應猿巾於官方購物網預購等辣蜜週邊，LamiGirls也將在17日賽後首度公演年度單曲「Dancing Holiday」。

▲LamiGirls扭蛋。（圖／桃猿提供）