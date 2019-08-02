不斷更新／富邦開局連4安搶2分　1局富邦2：1桃猿

▲胡金龍1下敲回球隊首分打點。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將2日主場迎戰Lamigo桃園，兩隊都派出洋投先發，桃猿推出李茲先發，富邦則是由包林傑掛帥應戰。1下富邦連續4支安打外加守備失誤攻下2分。2上林泓育陽春砲為球隊打破鴨蛋。2局，富邦2：1桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威一壘反彈球遭刺殺，林立右外野飛球遭接殺，藍寅倫遭到三振。

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1局下，富邦進攻，張正偉打穿三游防線一壘安打，王正棠突襲短打形成內野安打、外加投手傳球失誤上二三壘，胡金龍二壘不規則彈跳一壘安打帶有1分打點、二壘跑者上三壘，林益全中外野一壘安打帶有1分打點，高國輝遭到三振，蔣智賢遭到三振，林哲瑄一壘滾地遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育右外野全壘打，

李茲本季19場出賽，16場先發，戰績8勝5敗1中繼2次救援成功，100局被敲出95安，包括9支全壘打，100次三振，41次四死球，防禦率3.96，WHIP值1.35，本季遭遇富邦7場，取得5勝1敗，對戰防禦率3.79，對戰被打擊率0.237，曾被林益全、蔣智賢、林哲瑄敲過全壘打，由於桃猿總教練洪一中請假，今日將由首席教練郭建霖代掌兵符。

包林傑本季8場先發，戰績4勝1敗，43局被擊出47支安打，包含2支全壘打，47次三振，23次四死球，防禦率3.56，WHIP值1.56，今年碰過桃猿2場，拿2勝，對戰防禦率1.50，對戰被打擊率0.255。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒二壘手郭嚴文、七棒一壘手陳俊秀、八棒指定打擊廖健富、九棒游擊手林承飛。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒三壘手蔣智賢、七棒中外野手林哲瑄、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。