運動雲

>

不斷更新／富邦開局連4安搶2分　1局富邦2：1桃猿

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將,胡金龍。（圖／記者季相儒攝）

▲胡金龍1下敲回球隊首分打點。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將2日主場迎戰Lamigo桃園，兩隊都派出洋投先發，桃猿推出李茲先發，富邦則是由包林傑掛帥應戰。1下富邦連續4支安打外加守備失誤攻下2分。2上林泓育陽春砲為球隊打破鴨蛋。2局，富邦2：1桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威一壘反彈球遭刺殺，林立右外野飛球遭接殺，藍寅倫遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，富邦進攻，張正偉打穿三游防線一壘安打，王正棠突襲短打形成內野安打、外加投手傳球失誤上二三壘，胡金龍二壘不規則彈跳一壘安打帶有1分打點、二壘跑者上三壘，林益全中外野一壘安打帶有1分打點，高國輝遭到三振，蔣智賢遭到三振，林哲瑄一壘滾地遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育右外野全壘打，

李茲本季19場出賽，16場先發，戰績8勝5敗1中繼2次救援成功，100局被敲出95安，包括9支全壘打，100次三振，41次四死球，防禦率3.96，WHIP值1.35，本季遭遇富邦7場，取得5勝1敗，對戰防禦率3.79，對戰被打擊率0.237，曾被林益全、蔣智賢、林哲瑄敲過全壘打，由於桃猿總教練洪一中請假，今日將由首席教練郭建霖代掌兵符。

包林傑本季8場先發，戰績4勝1敗，43局被擊出47支安打，包含2支全壘打，47次三振，23次四死球，防禦率3.56，WHIP值1.56，今年碰過桃猿2場，拿2勝，對戰防禦率1.50，對戰被打擊率0.255。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒二壘手郭嚴文、七棒一壘手陳俊秀、八棒指定打擊廖健富、九棒游擊手林承飛。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒三壘手蔣智賢、七棒中外野手林哲瑄、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

U12世界盃／台韓戰因雨打到11點才獲勝　教頭：好比賽

U12世界盃／對韓國飆生涯最速121　陳楷升：滿意速度

太空人先發3巨頭無人擋　韋蘭德嗨翻：像打了興奮劑！

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

熱門新聞

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2中華8點戰墨西哥　郭勇志兒子先發

3因費古洛選57號！吳承諭：緣分

4玩測速飆96英里素人簽約運動家

5美術班進科班　吳緯晟畫王柏融

熱門新聞

1羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

2張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

3軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

4胡金龍揮空球擊中身體　主審宣判三振

5洋投取捨　伯納：藍迪強森來立馬換

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

【中職Highlight】藍寅倫逆轉3分砲獲MVP　桃猿7比3勝統一｜7/31 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366