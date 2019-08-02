中職／范玉禹第一個舉手！　花花搭富邦牛棚合力騙過壘審

▲張正偉高舉左手騙過裁判。（圖／翻攝自CPBLTV）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦、兄弟1日之戰，富邦張正偉在8局下一次滑接界外球，先是騙過壘審成功判出局，隨後才透過錄影重播判決改判，不只張正偉反應快「演」出局，因為他滑接位置剛好靠近富邦牛棚，也透過富邦牛棚的權力配合上演了這場大戲。范玉禹第一時刻就舉起手，「想說能幫一個出局數也好！」

8局下，詹子賢擔任開局首名打者，擊出右外野界外飛球，張正偉追過去以滑接方式試圖接殺，不過球從手套彈了出來，不過他急忙以左手高舉球向裁判示意為直接接殺，場邊的富邦牛棚也都紛紛「響應」高舉雙手，一壘審當下也宣判出局，不過兄弟方面提出挑戰，經過錄影重播後，也改判為界外球。

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▲富邦悍將范玉禹。（圖／記者李毓康攝）



除了張正偉的即時反應外，富邦牛棚當下反應也相當迅速，其中范玉禹是第一個舉起手向裁判釋出訊息的。今天賽前范玉禹受訪笑說：「有看到球彈出來了，不過當時游霆崴已經投到第8局，想說能幫一個出局數也好，就先舉手了，牛棚的大家也都很配合。」

可以從畫面看到，富邦牛棚中，羅華韋的肢體動作變化最大，先是出現可惜手勢，之後看到隊友舉手後，也力馬跟上幫腔。其實不只富邦牛棚投手一起共同演出，連坐在旁邊的球僮，也被現場的氛圍給感染不自主地舉起手來，因此在角度被擋住的情況下，也不太能去苛責壘審一開始的誤判。