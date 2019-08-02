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中職／富邦年輕土投冒出頭　陳鴻文大讚：毫不畏戰

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▲▼富邦悍將投手陳鴻文。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦終結者陳鴻文。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將本季年輕土投繳出亮眼表現，游霆崴、陳仕朋漸漸卡上先發位置，再加上還有優於其他3隊的鐵牛棚。富邦終結者陳鴻文剛獲選7月投手MVP，2日賽前受訪提到年輕投手的表現，認為這票小老弟一點都不畏懼對手，因為這一軍賽場只要害怕就沒辦法生存。

▲▼富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

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▲富邦悍將,游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

游霆崴1日先發交手兄弟，主投7.1局，僅被敲3支安打無失分，收下本季第3勝；中繼投手王尉永也在此役，登板1局無失分，這也是他從7月登上一軍後，連4場無失分表現。今年的富邦在土投方面成長顯著，總教練陳連宏說：「今年春訓在透過王建民的訓練，投手陣容跟以往做出不同改變，再加上捕手也能有效地引導投手。」

富邦土投陣容中，最強的莫過於鐵牛棚，除了林羿豪、陳鴻文等較具經驗的投手外，范玉禹以及王尉永、歐書誠等年輕投手也都挺身而出。陳鴻文受訪大讚，「年輕投手表現很好，中職只有4隊常常都要面對相同打者，這環境對投手來說很艱辛，不過他們一點都不會畏懼對手，因為只要心中一怕就沒辦法在一軍生存。」

富邦鐵牛棚本季有這麼好的表現，陳鴻文認為關鍵在，「不管是年紀大、小的球員，在場邊只要一看到問題或是發現對手弱點，都會立刻討論，這樣我覺得效果很好。」

▲▼富邦悍將,王尉永。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將,王尉永。（圖／記者季相儒攝）

富邦最近除了剛上一軍的王尉永外，也讓江國豪隨一軍觀察。陳鴻文也鼓勵這些學弟，「剛上來肯定多少會有點生疏，但是我們都會互相提醒，很期待他們的表現。」

關鍵字： 中華職棒陳鴻文富邦悍將
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