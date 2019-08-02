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中職／生涯首獲單月MVP　陳鴻文不居功：靠著全隊幫忙拿下

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▲▼0424中華職棒統一獅對富邦悍將-林宥穎,陳鴻文。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳鴻文獲選7月投手MVP。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將「小飛刀」陳鴻文獲頒7月投手MVP，這是小飛刀生涯首度獲得單月MVP外，也是中職2年來第一個以救援投手身份收下此獎項。2日賽前，陳鴻文接受訪問表示，「不管擔任什麼角色都盡力做到最好，這個MVP不是我一個人辦到的，是靠著全隊的幫忙，教練、守備、打擊都到位才能夠拿下。」

陳鴻文7月出賽7場，合計主投7局，2勝0敗，5次救援成功，被敲6支安打失掉3分，防禦率3.86，每局被上壘率1.00。陳鴻文談到單月MVP相當淡定，「是隊友先告訴我，之後我滑手機才知道這件事，能夠獲獎可以說是很幸運吧。」

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陳鴻文今年季初並不是球隊定位的終結者，不過因為倪福德因傷缺陣的情況下，由陳鴻文代班上陣，他也表現精湛。對此陳鴻文說：「不管我的定位在哪裡，只要球隊那個空缺上需要我，就全力做到最好。」

陳鴻文奪下生涯首度單月MVP，但不居功，反而先是說幸運獲獎，再把功勞歸於團隊，「這個獎（單月投手MVP）我一個人一定辦不到，是靠著全隊的幫忙，不管是教練調度、隊友守備，還是打擊端的發揮都相當重要。」

富邦前一次有土投拿下單月MVP獎項是在2016年5月，由張耿豪所拿下，他同樣以牛棚投手身份獲獎，該年富邦還是前身義大犀牛，最終也拿下2016年總冠軍。陳鴻文提到本季目標，「個人獎項不重要，現在就是先搶到下半季冠軍取得台灣大賽門票，然後拿下最終的總冠軍。」

▼陳鴻文本季有望挑戰多項年度個人獎。（圖／記者季相儒攝）

▲▼富邦悍將,陳鴻文。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒陳鴻文富邦悍將單月投手MVP
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