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不斷更新／萊福力對戰游霆崴　中信富邦先發名單

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟先發萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者路皓惟／綜合報導

中信兄弟1日在新莊球場續戰富邦悍將，中信洋投萊福力（Mitch Lively）首度同場先發面對富邦游霆崴，近期中信兄弟2連敗、在新莊球場7連敗，富邦對戰中信則是取得2連勝。

萊福力本季20場出賽，有17場先發，戰績5勝8敗1次中繼成功，105局被擊出108支安打，包括6支全壘打，89次三振，34次四死球，防禦率3.34，WHIP值1.40，今年碰過富邦6場，取得2勝3敗，對戰防禦率3.89，對戰被打擊率0.289，曾被胡金龍敲過全壘打。

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游霆崴本季6場出賽，有3場先發，戰績2勝1敗，21.局被敲27安，包括3支全壘打，14次三振，7次四壞球，防禦率5.82，WHIP值1.57，今年遭遇中信2場，拿1勝，對戰防禦率6.14，對戰被打擊率0.258，曾被詹子賢敲過全壘打。

雙方先發打序：
中信兄弟
吳東融 , 2B
周思齊 , LF
陳子豪 , RF
林智勝 , 1B
蘇緯達 , 3B
詹子賢 , CF
彭政閔 , DH
黃鈞聲 , C
王勝偉 , SS

富邦悍將
張正偉 , RF
王正棠 , 2B
高國輝 , DH
林益全 , 1B
林哲瑄 , CF
高國麟 , LF
李宗賢 , SS
陳凱倫 , 3B
林宥穎 , C

▲▼富邦U-18明日之星大賽，游霆崴。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將先發游霆崴。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職
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