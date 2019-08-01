不斷更新／萊福力對戰游霆崴　中信富邦先發名單

▲中信兄弟先發萊福力。（圖／記者季相儒攝）



記者路皓惟／綜合報導

中信兄弟1日在新莊球場續戰富邦悍將，中信洋投萊福力（Mitch Lively）首度同場先發面對富邦游霆崴，近期中信兄弟2連敗、在新莊球場7連敗，富邦對戰中信則是取得2連勝。

萊福力本季20場出賽，有17場先發，戰績5勝8敗1次中繼成功，105局被擊出108支安打，包括6支全壘打，89次三振，34次四死球，防禦率3.34，WHIP值1.40，今年碰過富邦6場，取得2勝3敗，對戰防禦率3.89，對戰被打擊率0.289，曾被胡金龍敲過全壘打。

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游霆崴本季6場出賽，有3場先發，戰績2勝1敗，21.局被敲27安，包括3支全壘打，14次三振，7次四壞球，防禦率5.82，WHIP值1.57，今年遭遇中信2場，拿1勝，對戰防禦率6.14，對戰被打擊率0.258，曾被詹子賢敲過全壘打。

雙方先發打序：

中信兄弟

吳東融 , 2B

周思齊 , LF

陳子豪 , RF

林智勝 , 1B

蘇緯達 , 3B

詹子賢 , CF

彭政閔 , DH

黃鈞聲 , C

王勝偉 , SS

富邦悍將

張正偉 , RF

王正棠 , 2B

高國輝 , DH

林益全 , 1B

林哲瑄 , CF

高國麟 , LF

李宗賢 , SS

陳凱倫 , 3B

林宥穎 , C

▲富邦悍將先發游霆崴。（圖／記者林敬旻攝）