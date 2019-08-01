鮑爾被交易後隔天突現身球場看球　球迷一陣騷動

▲鮑爾被交易後隔天現身球場看球。（圖／翻攝自IG＠gvartwork）



記者路皓惟／綜合報導

印地安人和紅人、教士進行了一筆重磅三方交易，將明星投手鮑爾（Trevor Bauer）送到辛辛那提，轉戰國聯的鮑爾在前往紅人隊報到之前，他在隔天印地安人比賽中現身球場看台當觀眾，引起球迷一陣騷動。

鮑爾是今年交易市場最受矚目的投手之一，最後在交易截止前，印地安人將明星投手鮑爾交易至紅人，從中獲得普伊格以及教士的2名球員艾倫（Logan Allen）、雷耶斯（Franmil Reyes），而紅人則將21歲的頭號農場、大聯盟評價農場內野手前30名的特蘭梅爾（Taylor Trammell）交易至教士。

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鮑爾被交易之後，難得有空擋時間可以當個球迷，輕鬆地在球場看球，這位在印地安人效力7年的投手，未來將要替紅人隊打拼，球迷也有滿滿的不捨。一名球迷@gvartwork在IG上發文寫道，「他真瘋狂，但我喜歡他！還有誰會這樣做？鮑爾在今晚比賽中只是一個普通的球迷。我會想念他的。」

現年28歲的鮑爾，本季24次先發吃下全聯盟最多的156.2局，飆出185K，貢獻9勝8敗、防禦率3.79。先前就盛傳印地安人想要交易鮑爾的謠言，而鮑爾還因為日前出戰皇家單場失8分後，情緒失控將球丟出場外，引來教練不滿，更遭到大聯盟罰款處分。

▲印地安人教先發鮑爾交易到紅人。（圖／達志影像／美聯社）