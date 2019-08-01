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紅人右投速食店吃到一半　發現自己被交易到運動家

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▲羅亞克（Tanner Roark）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅亞克（Tanner Roark）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

正在競爭美聯外卡的運動家，碰上先發輪值傷兵問題，他們在731交易大限立即做出應對，利用小聯盟球員向紅人換取曾經在國民繳出3季雙位數勝投的羅亞克（Tanner Roark）。這位32歲右投，是在速食店用餐時，發現自己被交易的。

去年以97勝65敗拿下外卡席次的運動家，本季雖然保持競爭力，但仍難以與太空人匹敵，目前以61勝48敗，落後美聯外卡二的光芒0.5場勝差。

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雖然農場體系產出不少優異的先發投手，但運動家本季先發輪值遭受傷病打擊，蒙塔斯（Frankie Montas）繳出2.70防禦率、9勝2敗的王牌身手，則是因為藥檢未過遭禁賽80場，且不得參與今年季後賽。

因應上述情形，運動家在731交易大限利用潛力中外野手漢納（Jameson Hannah），向紅人換取羅亞克，同時紅人還補貼羅亞克本季1000萬美元年薪中的210萬美元。

根據《The Athletic》記者羅森克蘭斯（C.Trent Rosecrans）報導，羅亞克是在美國知名速食店Arby’s停車場，準備享用剛買的牛肉堡、巧達薯條卷時，發現自己被交易的。

羅亞克曾經在2014、2016、2017年效力國民時繳出雙位數勝投，其中2016年33場先發防禦率僅2.83，拿下16勝10敗，國聯賽揚票選10，2017年更是代表美國隊出戰WBC經典賽，並拿下隊史首冠。本季轉戰紅人，以4.24防禦率貢獻6勝7敗，將加入費爾斯（Mike Fiers）、安德森（Brett Anderson）以及日前交易來的貝利（Homer Bailey）的先發輪值。

關鍵字： 紅人羅亞克運動家
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