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巨人邦格納再傳被交易　太空人補強瞄準3名先發

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▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人王牌左投「瘋邦」邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

舊金山巨人很有可能在731交易大限從「賣家」改當「買家」，儘管沒有計劃交易王牌邦格納（Madison Bumgarner）的計畫，但誓言重返冠軍榮耀的太空人仍積極談交易，邦格納也被列入球隊的補強名單內。

根據《Yahoo Sports》記者布朗（Tim Brown）報導，邦格納是目前太空人的交易新目標，除了他之外，太空人也對大都會隊右投惠勒（Zack Wheeler）和老虎隊左投波伊德（Matthew Boyd）有不同程度的興趣。

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今年6月30日巨人隊戰績35勝47敗，在國聯外卡落後8.5場勝差，當時戰績排國聯倒數第二，勝率僅優於馬林魚隊，但自此之後，巨人戰績止跌回升，重新回到5成勝率，燃起季後賽希望，這也讓巨人不打算賣了即將投入自由市場的邦格納，希望他能帶領球隊打進季後賽。

根據大聯盟記者范森（Mark Feinsand）指出，目前巨人交易態度未明，也可能關係到太空人所提出的交易報價。邦格納本季交易傳聞不斷，包括勇士、釀酒人、紅雀、小熊、紅襪和洋基都有交易興趣。

29歲的邦格納本季23場先發出賽，主投139.2局丟出140次三振，繳出6勝7敗、防禦率3.74成績，其中防禦率寫下大聯盟11年生涯最差成績。

關鍵字： 巨人邦格納太空人
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