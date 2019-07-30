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U12世界盃／中華複賽對韓、墨、委　教頭情蒐爭取冠軍戰

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▲U12世界盃少棒，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃，中華30日預賽最後一戰以32比0提前獲勝，晉級複賽後首戰面對韓國，中華隊總教練李國強表示，「對B組3隊都有看比賽，會再提醒球員投手的球路或打擊的習性等。」複賽首戰若搶下勝利，晉級冠軍戰機會將增加。

中華隊預賽以4勝1敗作收，唯一1敗是不敵日本，不過總教練李國強看到球員漸入佳境的情況，「除了第一場對古巴之外，從第2場開始，擊球率越來越高，三振越來越少，打擊情況往上走的趨勢，投手表現也很穩定，都在110公里上下。」

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中華隊30日對斐濟後援的葉弘仁、江庭毅球速表現也不俗，有望在複賽再次亮相，不過江庭毅因捕手角色較重，登板時機點將會再討論。李國強也點名，陳楷升、林丞宥及張耀允，用球數精簡，球速維持住，複賽有望扮演重要的角色。

中華隊31日休兵一天，下午主辦單為安排台南市觀光活動，李國強透露，「面對接下來高強度比賽，將會利用1至2小時，讓他們動一動，為打擊做調整。」

綽號「猩猩」的余硯誠前一戰發豪語場場開轟，此戰對斐濟達成目標，他說，「只想要打到擊球點。」他達成連兩戰開轟後，隊長黃天賜再跟他說一次加油。不過接下來將面對複賽強勁隊伍，投手球速會較快，他仍有信心地說，「就打啊！」

中華隊複賽帶進1勝1敗晉級，將依序對決B組前3名韓國、墨西哥及委內瑞拉，李國強說，「有看墨西哥對美國隊的比賽，墨西哥想贏的企圖心很強，守備不太穩。委內瑞拉攻擊慾望很強，偏高變化球就不放過，韓國投手沒有預期的強，落於110公里左右，整體而言，日本還是最整齊，期待跟日本打一場。」

▲U12世界盃，韓國隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，韓國隊。（圖／記者楊舒帆攝）
 

關鍵字： U12世界盃中華隊
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