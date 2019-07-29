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林書豪被NBA拋棄遭歧視？　陳金鋒也曾面臨種族偏見

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▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲華裔後衛林書豪在自由市場乏人問津。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

華裔後衛林書豪的身分讓他在美國社會遭受許多歧視，雖然至今在自由市場乏人問津，並非完全是種族歧視的關係，主要是身手不如以往，讓NBA球隊有疑慮，但種族問題一直在他職業生涯中帶來很大的困擾及阻礙。

即便林書豪身為頂尖職籃球員，在籃球最高殿堂打球，但他始終沒能避免華裔美國人在生活中所遭遇的那些刻板印象，就算多次證明自己的能耐，但面對的歧視從未減少。「經常有NBA場館的警衛認不出我。」林書豪時常在面臨這樣的困境。

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身處在「種族大熔爐」的美國，歧視問題始終存在，就算時代進步，只是改以「隱而不顯」的方式存在著。《運動畫刊》曾專訪林書豪，他訴說著自己面對種族歧視的經驗，「即使我表現好，很多人仍會以戲謔口吻嘲諷，許多仇恨言論朝著我來，我說：『其中有一些就純粹因為我是亞洲人。』讓我看到這個世界的現實。」

為何還沒有球隊願意簽林書豪？就以現實面來看，林書豪的移動能力確實已經不如以往，加上去年球季空間有限，表現機會不多，在尚未簽約的球員當中也不是首選，機會自然少了很多。雖然不能說這是種族歧視，但有沒有一點關係也很難說。

「黃皮膚」在美國闖蕩大不易，在台灣棒壇擁有「神」一般的地位的陳金鋒，當時在大聯盟也遭遇過種族歧視。曾有媒體揭露，前道奇教頭崔西（Jim Tracy）本身就有種族偏見，不給鋒哥機會先發，多半執行代打任務，時常打沒幾場，坐了幾場板凳之後又回到3A報到。

那時許多球迷抱怨崔西連陳金鋒一點出賽機會也不給，更令人驚訝的是，有媒體爆出崔西有種族偏見，因此從始至終對他「零」信任感，就算2003年陳金鋒在春訓繳出優異成績，多項數據排全隊第一，但卻未能進入開季25人名單，最終大聯盟之路崎嶇地結束，留下19場出賽3支安打、2分打點、打擊三圍.091/.200/.091的成績。

▲▼道奇時期陳金鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳金鋒未獲重用，始終沒能在道奇站穩腳步。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 林書豪陳金鋒
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