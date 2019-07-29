獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

▲CBA選秀未獲青睞，成力煥宣布光榮退役。（圖／FIBA資料照）

記者杜奕君／台北報導

2019年CBA選秀會正式落幕，台灣此次6位好手參選，共有林韋翰、吳永盛、楊盛硯獲選進入CBA殿堂，但挾著中華男籃國手及SBL豐富資歷參選的成力煥，最終卻未獲青睞。成力煥在落選後也做出籃球生涯重大決定，那就是正式宣布自球員身分退役，正式結束自己11年的籃球員生涯，朝人生下個階段邁進。

籃球之路一路走得辛苦，成力煥頂著交通大學高學歷之姿贏得「新竹球王」美名，但SBL之路雖曾在台灣大(現富邦)擔任練習生，但卻輾轉直到2014年的SBL第12季才正式展開SBL生涯，不過憑藉自身努力表現，2017年就獲得進入中華男籃的最高榮耀，近幾年更成為台啤後場的主力戰將，無論防守拚勁或是外線穩定性，都邁入成熟期高峰。

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此次成力煥在與台啤約滿後，決定向CBA殿堂投石問路，此次選前測試會表現也相當不錯，但最終仍在選秀會上未獲青睞，現年31歲的他也親自表態，宣布將自籃球生涯退役，正式結束身為籃球員的11年生涯。

成力煥上季在台啤平均繳出7.5分、1.9籃板、2.1助攻，整體三分球命中率達到37.8%，近年來他也已經準外線，獲得「成準煥」暱稱，是球隊相當倚賴的外線好手。

成力煥聲明如下：

11年了，從我立定志向要當個職業籃球員開始已經過了11年，也早在CBA選秀之前我就告訴自己如果最後沒談成，這將會是我籃球職業生涯的終點。

11年的時間與大部分從小科班的球員比起來要短上許多，但我也因為起步的比較慢，需要付出加倍的時間與努力來趕上他們，一路走來真的感謝陪伴在我身邊的人願意諒解。

由於生涯早期大半的時間是在學習與從板凳出發，我從來不是一個數據多漂亮的球員，但可能就是這樣的經歷，磨練出我隨時準備好的心態，因為機會往往稍縱即逝。最後還贏得新竹球王或成準煥之類的綽號我已經覺得很滿足了。

我愛籃球，用生命在愛，我本不應該走上這條不屬於我的路，但還是因為這份熱愛硬闖了11年，大家一定覺得我會說要感謝的人太多之類的其實不然，一路走來想看我笑話的人一直比較多，可能我不屬於這圈子，可能我個性上特立獨行，但我還是感謝一幫球員兄弟，讓我一路走來有笑有淚。

最後，我想跟成力煥說，謝謝你，謝謝你努力不懈了11年，如今到了瀟灑轉身的時刻了。

▲成力煥宣布結束11年的籃球員生涯。（圖／資料照）