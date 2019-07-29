大都會送2潛力搶贏同城洋基　史卓曼成為「紐約之子」

▲藍鳥王牌史卓曼轉戰紐約大都會。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）如願成為「紐約之子」，不過他並不是被交易到傳聞不斷的洋基隊，而是轉戰大都會隊。根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，藍鳥在這次交易中獲得2名大都會投手農場潛力。

藍鳥29日主場迎戰光芒隊，在握有7分領先下，最終遭光芒10比9逆轉輸球，比賽結束後藍鳥立即完成交易，將王牌史卓曼送至大都會隊，獲得大都會凱伊（Anthony Kay）和理查森（Woods Richardson）2名投手潛力。

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這一個月來，史卓曼交易傳聞未曾間斷，吸引至少5支球隊的關注。同屬紐約地區的洋基隊多次派球探觀看，不過藍鳥在交易談話中點名了內野新星托瑞斯（Gleyber Torres），讓「條紋軍團」打了退堂鼓。雖然最後他沒有加入洋基，但在大都會端出更好的包裹下，他如願回到出生地紐約打球。

28歲的史卓曼本季21場先發出賽，主投124.2局繳出6勝11敗、防禦率2.96佳績，其中防禦率排名美聯先發投手第5位。此外，他出色的壓制能力來自於擅於製造打者擊出滾地球，本季滾地球率高達56.3%，領先美聯所有投手。

根據報導指出，史卓曼將於2020年握有薪資仲裁資格，今年年薪為740萬美元，他將於2020年球季結束後可投入自由市場。

24歲的投手潛力凱伊在2016年31順位被大都會挑中，今年在2A和3A合計19場先發出賽，繳出8勝6敗、防禦率3.13成績。另一位潛力理查森年僅18歲，在1A先發出賽20場，成績3勝8敗、防禦率5.06，主投78.1局送出97次三振。

▲洋基內野大物托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）