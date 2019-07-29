U12少壘賽男女混搭規則獨特　打擊10棒、守備面罩不能少

▲U12少壘賽，中華隊投手黃瑜芊。（圖／翻攝自WBSC官網）



記者顏如玉／綜合報導

今年首度舉辦的U12世界盃少壘錦標賽，和U12世界盃少棒賽同一時間在台南展開，不過因為男女混搭，加上場地不同，本次比賽許多規則包括打擊、守備都和過去賽事不同，也成為賽事的另類焦點。

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▲U12少壘賽，投手、一三壘手都需戴面罩。（圖／中華壘協提供）



和U12世界盃少棒備受矚目不同，U12少壘賽今年首度舉辦，只有中華、秘魯、捷克和印尼參賽，預賽打雙循環賽，每隊分為主客場都會對戰兩次，目前中華打了4場比賽全勝且沒有失分。

▲U12少壘賽，男女共有10個棒次。（圖／中華壘協提供）



少壘賽首度舉辦，因為男女混合許多規則都和過往比賽不同，每隊需8男8女參賽，守備時必須4男5女或5男4女在場上。打擊則要安排10棒，才能性別平均5男5女，且棒次安排也必須一男一女輪流，這一棒女生、下一棒就必須是男生。打擊時若是男生被保送就可以直接上二壘，避免投手抓女生放掉男生，2出局時如果男生被保送，下一棒的女生可以選擇打擊或直接上一壘。

另外，場地也比正規壘球場還要小，投球距離僅35呎(成人女壘，投球距離43呎)，壘包距離60呎，因此據國際棒壘球總會(WBSC)規定，擔心小球員反應不及，必須做的防護措施不可少，不僅打擊都要戴全罩式頭盔，投手、一壘、三壘都也都必須帶防守面罩，但因台灣沒有賣這些護具，為了參與比賽還特地從國外買回來。

▲中華隊頭盔面罩特地從國外進口。（圖／翻攝自WBSC官網）



中華隊三壘手林志騰認為，有這些防護措施讓他能更安全打球，也不會影響到自己的發揮，他笑說，「唯一影響就是我的顏值被遮住了吧！」，對秘魯、捷克都投出完封的投手黃瑜芊則說，剛開始戴面罩很不習慣，「視線會被擋到，手舉起來還會打到，不過花2天就適應了。」

本次規則和過往比賽都不同，中華隊領隊孫秋雄就表示，為了要讓打棒球的男孩更融入女壘，集訓花了很多時間在配合上，研究如何發揮能達到最佳效果，「目前看來都超出教練們的預期，因此我們也有志一同誓言要奪下冠軍。」

▲U12少壘賽，中華隊頭盔。（圖／中華壘協提供）