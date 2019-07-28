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義大利女壘歐非資格賽奪冠　日本、美國之後拿東奧門票

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▲義大利代表歐洲拿下東京奧運女壘資格。（圖／翻攝自WBSC官網）

▲義大利代表歐非區拿下東京奧運女壘資格。（圖／翻攝自WBSC官網）

記者顏如玉／綜合報導

棒壘球重返奧運，2020東京奧運女壘共6席，除了地主日本及世錦賽冠軍美國，第三張門票由剛剛在歐非資格賽拿下冠軍的義大利奪得，接下來將在美洲區、亞太區產出剩下的3張。

本次奧運女壘6席，除去地主日本，首張門票由美國在世錦賽奪冠拿下，接著歐非資格賽於7月23日到27在荷蘭進行，包括波札那、捷克、法國、英國、義大利、荷蘭、南非、西班牙都參賽，最終英、義挺進冠軍戰，義大利以5比0奪勝，繼2000、2004年後隊史第三度進軍奧運。

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▲日本世錦賽，美國女壘。（圖／記者顏如玉攝）

▲美國女壘率先拿下奧運門票。（圖／記者顏如玉攝）

接下來剩下3席，先有美洲資格賽於8月25日到9月1日在加拿大進行，因為參賽隊伍較多(12隊)，因此冠亞軍都能拿下奧運門票，最後登場的亞太資格賽則將在9月24日到28日在上海進行比賽，只有冠軍才能出征奧運。

中華女壘剛從加拿大移訓歸國，目前正在埔里集訓，接下來8月還將赴日本名古屋、高崎進行移地訓練，9月中則將提前到上海，為資格賽做最後備戰。

女壘賽制過去都採用頁程賽制，不過本次亞太資格賽改啟用棒球的賽制，8支隊伍分成兩組進行單循環，各取2名進入Super Round，再各進行兩場比賽後，最終以總排名決定第一名拿下奧運門票，不再另設冠軍戰。

關鍵字： 東京奧運女壘日本美國義大利
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