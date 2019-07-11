女壘奧運資格賽分組賽程出爐　中華預賽全力拼澳洲

▲中華女壘目前正在加拿大備戰。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／綜合報導

2020東京奧運女壘亞太區資格賽將在9月於上海登場，10日抽籤分組出爐，中華隊和印尼、香港及澳洲分在同組，另一邊則是地主中國、菲律賓、南韓及紐西蘭，小組賽取兩名進入超級循環賽(Super Round)，最終戰績第一名的國家取得奧運門票。

女壘賽制過去都採用頁程賽制，不過本次資格賽卻改啟用棒球的賽制，8支隊伍分成兩組進行單循環，於9月24到26日進行，各取2名進入Super Round，27、28日再各進行兩場比賽後，最終以總排名決定第一名拿下奧運門票，不再另設冠軍戰。

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中國為地主被分在A組，和菲律賓、南韓、紐西蘭同組，中華隊則因排名第一排在B組首位，和澳洲、印尼及香港同組，24日對上澳洲、25日對戰香港，26日與印尼交手，中華壘協秘書長張家興表示，中華隊保證能打進分組前二，預賽將全力拚澳洲。

東京奧運女壘共6席，除去地主日本及世錦賽冠軍美國，其他4席來自各洲，除了亞太區1席，還有美洲區將取出2席、歐非區取1席，歐非資格賽於7月23日到27在荷蘭進行、美洲8月25日到9月1日在加拿大進行。亞太區將在7月10日先在WBSC世界棒壘球總會瑞士總部進行抽籤，之後9月24日到28日在上海進行比賽。

▲女壘奧運資格賽賽程出爐。（圖／取自WBSC官網）