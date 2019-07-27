中職／新舊中華隊交手！誰接選球王？周思齊：好像沒有

▲中信兄弟周思齊。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／台北報導

中華職棒30週年明星賽27日在新莊球場展開，今年由12強中華隊與中職明星隊交手，明星隊外野手周思齊認為，這是一場新舊中華隊的交流，象徵世代交替。不過談到有誰能接下他「亞洲選球王」的位置，周思齊看了看名單之後說：「好像沒有耶。」

今年是周思齊的隊友，「恰恰」彭政閔生涯最後一年，也是最後一次的明星賽，周思齊很榮幸自己能跟彭政閔一起打球這麼久，希望能在這次明星賽上，為球迷創造最美好的回憶。

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今年明星隊陣中，包含周思齊、彭政閔、陳江和、林智勝、陳鏞基、林哲瑄、潘威倫，全都是2013年經典賽成員，與今年世界12強的中華隊交手，周思齊說：「有一種世代交替的感覺，很好玩。」周思齊也希望新生代中華隊越來越強，並透過這次機會，好好與新生代球員們交流。

這次明星賽，雙方都會拿出實力應戰，周思齊認為，自己的責任就是盡力上壘，幫助球隊得分。過去在國際賽上有「亞洲選球王」美名的周思齊，被問到有誰能接下選球王角色時，他認真翻了翻參賽名單，直說：「好像沒有耶！」

周思齊說：「現在都大砲啊！要不然像威晨這種，球來就打的，然後很有速度的，打擊型態跟我們那時候比較不一樣了。」