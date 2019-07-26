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中職／已經開始跟王建民學習！富邦540萬簽下江國豪

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▲江國豪與王建民。（圖／富邦悍將提供）

▲江國豪與王建民。（圖／富邦悍將提供）

記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將今年季中選秀第一輪指名的投手江國豪，今天以簽約金540萬元、月薪10萬元，另有激勵獎金150萬元完成簽約，選定60號作為球衣背號，正式加入富邦悍將！江國豪剛隨中華隊出征荷蘭港口盃賽事歸國，隨即完成體檢並向悍將二軍報到。球團期盼江國豪能盡快適應職業球隊運作，為悍將投手群增添一名即戰力！
 
富邦悍將今年在季中選秀會一共選進十名新秀，分別有六位投手、一位捕手、兩位野手，其中第一指名的21歲投手江國豪綽號「大頭」，是國立台灣體育運動大學的王牌投手，不僅是隊上主力，更曾多次披上國家隊戰袍為國爭光，經過成棒隊兩年的洗禮後，今年決定參加選秀挑戰更高層級的職棒賽場。
 
江國豪曾在棒球訓練營接受王建民教練指導，不管是投球姿勢的調整或球種的運用建議上都受益良多！江國豪表示富邦悍將一直是他最想加入的球隊，真的很開心能加入悍將投手群，也能繼續跟著王建民教練一起學習。同時，也很期待與台體大學長范國宸以及「悍將好朋游」陳仕朋、游霆崴當隊友，期許自己能快速地跟上學長們的腳步，一起為球隊貢獻！
 
即將加入職棒的江國豪特別感謝學生時期每個階段的教練與家人，以及棒球路上幫助過他的人，讓他能無後顧之憂地朝夢想邁進！江國豪將保持熱愛棒球的初心，並付出加倍的努力，提升自己的投球穩定度，強化自我的心理素質勇於挑戰職棒強打者，為球隊作出最大貢獻。
 

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關鍵字： 富邦悍將中華職棒江國豪
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