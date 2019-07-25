林鋅杰先發4局好投退場　無緣首勝

▲費城人投手林鋅杰。（圖／帕菲克經紀公司提供）



記者劉峻誠／綜合報導

費城人短期1A威廉波特橫鋸（Williamsport Crosscutters）25日（台灣時間）派出台灣投手林鋅杰先發，對上國民短期1A奧本雙日(Auburn Doubledays)，雖然林鋅杰在領先狀況下退場，但只投4局，無法拿下今年在短期1A的首勝，終場費城人7比1擊敗國民。

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林鋅杰生涯第2度先發，主投4局，僅被敲4支安打，因為挨了1發全壘打失1分，有1次保送、3次三振，防禦率從賽前的5.06降至3.86。

1局上林鋅杰面對國民開路先鋒威許曼（Rhett Wiseman），首打席就被敲出陽春砲，1出局後又接連被敲出2支安打，包含1支二壘安打，靠著隊友守備才沒有丟分。

2局上開始林鋅杰回穩，讓國民3上3下，且投出1次三振。3局上一開始就被敲出安打，但接下來投出三振，並接連解決3名打者。4局上林鋅杰一開始就投出保送，但接下來又投出三振，2出局後投出觸身球，但沒有讓國民得分。

5局上費城人以7比1領先國民，決定把林鋅杰換下場，由卡瓦哈爾（Rafael Carvajal）接替投球，卡瓦哈爾主投3局，僅被敲1支安打，有4次三振、1次保送，沒有失分，拿下勝投。