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影／洛磯殺手！國民透納生涯2度完全打擊都是對洛磯

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記者劉峻誠／綜合報導

國民透納（Trea Turner）24日（台灣時間）面對洛磯，首打席就開轟，最終完成完全打擊，生涯2度完全打擊都是面對洛磯，也成為大聯盟史上第33位生涯有過2次以上完全打擊的球員。

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透納這場比賽擔任國民開路先鋒，首局首打席就開轟，是他本季第8轟；2局下2出局一壘有人時敲出一壘安打；5局下率先上場打擊，透納打出本季第4支三壘安打；只差二壘安打就能完成完全打擊的透納，6局下1出局一二壘有人時打出雙殺打，不過最終在7局下2出局一二壘有人時敲出二壘安打，完成生涯第2次完全打擊。

▲國民隊強棒透納（Trea Turner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民隊強棒透納。（圖／達志影像／美聯社）

透納2017年4月26日時面對洛磯，當時就以23歲又300天，成為大聯盟史上第2年輕敲出完全打擊的球員，僅次於楚特2013年的21歲287天。

這次再度完成完全打擊，是大聯盟史上第328次完全打擊，也是史上第33位，生涯有2次以上完全打擊的球員。

而大聯盟史上總共有4人生涯完成3次完全打擊，是史上最多，包括1890年8月6日的萊利（John Reilly）、1928年7月26日的穆塞爾（Bob Meusel）、1933年9月30日的赫曼（Babe Herman）以及2015年8月3日的貝爾崔（Adrián Beltré）

關鍵字： 大聯盟完全打擊洛磯國民
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