影／日本也有鐵拳！廣島球員慢跑遭到監督毆打

▲ 緒方孝市 。（圖／截自推特）



記者劉峻誠／綜合報導

日本職棒廣島鯉隊日前有球員在比賽時慢跑，不積極面對比賽的態度，讓監督緒方孝市相當不滿，甚至做出毆打的舉動。根據日本媒體報導，廣島隊已經針對此事做出警告，要求緒方孝市不能再犯。

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根據《朝日新聞》報導，廣島6月30日面對橫濱，延長賽11局雙方2比2平手，1出局沒有人在壘包上，野間峻祥敲出內野飛球，雖然投手艾斯科巴（Edwin Escobar）沒有接住這個飛球，但因為野間峻祥第一時間認為會被接殺，所以沒有積極跑壘，艾斯科巴等球落地後，再傳一壘，完成刺殺，回到休息區後，野間峻祥遭到緒方孝市痛毆。

廣島隊針對緒方孝市不當舉動警告，7月15日緒方孝市也在全隊面前道歉。廣島本部長鈴木清明也認為，動手就是不對的行為，是球團不允許的，希望緒方注意。

中職過去也曾發生總教練毆打球員事件，2010年8月20日兄弟象對上統一獅，兄弟內野手黃仕豪在比賽中發生失誤被換下場，被轉播單位拍到，總教練陳瑞振毆打黃仕豪，陳瑞振事後坦言出手打人，也被聯盟除以5萬、禁賽2場的罰則。