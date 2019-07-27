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中職／新洋投布瑞特有智慧！伯納：像有鬥志的鬥牛犬

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▲中信兄弟新洋投布瑞特(Brett Oberholtzer) 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟新洋投布瑞特。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／台北報導

中信兄弟找來新洋投布瑞特(Brett Oberholtzer) ，總教練伯納認為，布瑞特是一名像鬥牛犬一樣，相當有鬥志的投手，雖然希望不需要換到布瑞特上一軍，但有一名好的投手在二軍預備，對於兄弟是件好事。

布瑞特為美國籍球員，30 歲，185 公分，102 公斤，左投左打。2013-2016 年於大聯盟出賽 82 場，其中 44 場為先發出賽，324 局的投球中，拿下 14 勝 23 敗，防禦率 4.36，每局被上壘率 1.332。

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布瑞特今年都在大西洋聯盟出賽，出賽 14 場皆為先發，77.1 局繳出 7 勝 1 敗成績，送出 70 次三振、24 次保送，防禦率 3.49， 每局被上壘率 1.395。

伯納認為，布瑞特相當有經驗，也在棒球最高殿堂-大聯盟投球，伯納說：「他不只是靠速度投球，他是靠智慧，有很多的投球策略，製造速差、變換進壘角度，而且很好勝，就像鬥牛犬一樣有鬥志。」

現在兄弟有萊福力(Mitch Lively)、紐維拉(Elih Villanueva)及赫猛(Casey Harman)等3名洋投在一軍，伯納不希望更換一軍洋投名單，他說：「如果要換，代表我們一軍出了狀況，但如果能有一個投手隨時準備好，對我們來說也是好事。」

布瑞特29日抵達台灣，兄弟安排他先到二軍投球，慢慢拉長投球局數、投球量，希望布瑞特能馬上進入狀況，並讓二軍年輕投手向他學習。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒洋投
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