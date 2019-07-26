運動雲

>

中職／江辰晏投長局數！洪總沒看過吳昇峰：有技術就好

ETtoday運動雲

▲▼0706 中職統一VS桃猿-江辰晏。（圖／記者黃克翔攝）

▲江辰晏。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／台北報導

中華職棒明星賽即將在27日展開，今年明星賽由12強中華隊對決中職明星隊，中華隊總教練洪一中表示，江辰晏就是27日的「先發」，不像以往的明星賽只是「先投」而已，也會讓江辰晏投長局數，吳昇峰則會成為中華隊第2任投手，也會投長局數。

為了備戰年底在台灣舉辦的世界12強（2020東京奧運資格賽），中華隊積極備戰，選出最強的陣容面對，洪一中安排江辰晏、吳昇峰擔任首場的雙先發，洪一中說：「不會讓江辰晏投超過5局，因為每個球員都要上場，但會讓他投長局數，第2個投手吳昇峰也是。」

請繼續往下閱讀...

▲▼2018雅加達亞運,棒球,吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）

▲吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）

由於吳昇峰才剛從荷蘭港口盃回到台灣，因此洪總也沒有機會跟他講話，洪一中說：「我還沒看到他的人，不過不用聊啦，只要有技術就好了。」

吳昇峰對於可以進入中華隊大名單，並且來打明星賽沒有太多想法，他說：「收到消息時我在荷蘭，那場先發表現不是很好，所以我沒有什麼喜悅，反而是很自責，也不斷檢套。」

吳昇峰認為，不管自己何時上場、要投幾局都沒有關係，但職棒賽事強度較高，自己就盡力表現，其他就交給上帝，他說：「剛從荷蘭回來，時差還沒有調好。之前跟中職有打過練習賽，但那都是春訓期間，他們狀況比較不好的時候，現在想要研究他們，但是剛從荷蘭回來，睡覺都沒有辦法好好睡，所以沒有時間做功課。」

關鍵字： 中華職棒明星賽吳昇峰江辰晏
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

推薦閱讀

中職／明星賽最想對決彭政閔　吳昇峰：來場男子漢對決

中職／已經開始跟王建民學習！富邦540萬簽下江國豪

張進德復健賽連2戰無安打　新人聯盟打擊率1成67

林凱威對決中心棒次連飆3K　收下救援成功

熱門新聞

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎137周球后將退位　山口茜晉4強下周取代

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1世泳賽／光州腹瀉頻傳2女將棄賽

2陳楷升壓制黃天賜3打點　中華4比2古巴

3彭政閔經驗老道　看票房就知道整年人數

4首度對決潘威倫！江辰晏：好特別

5明星賽潘威倫投1局　第2戰萊福力先發

熱門新聞

1戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

2「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

3戴資穎137周球后將退位　山口茜取代

4被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

失去左手「男童&足球員」再度重逢 燦爛擊拳照超暖：我們都很特別！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366