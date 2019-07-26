中職／江辰晏投長局數！洪總沒看過吳昇峰：有技術就好

▲江辰晏。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／台北報導

中華職棒明星賽即將在27日展開，今年明星賽由12強中華隊對決中職明星隊，中華隊總教練洪一中表示，江辰晏就是27日的「先發」，不像以往的明星賽只是「先投」而已，也會讓江辰晏投長局數，吳昇峰則會成為中華隊第2任投手，也會投長局數。

為了備戰年底在台灣舉辦的世界12強（2020東京奧運資格賽），中華隊積極備戰，選出最強的陣容面對，洪一中安排江辰晏、吳昇峰擔任首場的雙先發，洪一中說：「不會讓江辰晏投超過5局，因為每個球員都要上場，但會讓他投長局數，第2個投手吳昇峰也是。」

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▲吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）



由於吳昇峰才剛從荷蘭港口盃回到台灣，因此洪總也沒有機會跟他講話，洪一中說：「我還沒看到他的人，不過不用聊啦，只要有技術就好了。」

吳昇峰對於可以進入中華隊大名單，並且來打明星賽沒有太多想法，他說：「收到消息時我在荷蘭，那場先發表現不是很好，所以我沒有什麼喜悅，反而是很自責，也不斷檢套。」

吳昇峰認為，不管自己何時上場、要投幾局都沒有關係，但職棒賽事強度較高，自己就盡力表現，其他就交給上帝，他說：「剛從荷蘭回來，時差還沒有調好。之前跟中職有打過練習賽，但那都是春訓期間，他們狀況比較不好的時候，現在想要研究他們，但是剛從荷蘭回來，睡覺都沒有辦法好好睡，所以沒有時間做功課。」