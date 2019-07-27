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所有球隊都可以談　洋基總管：就是不跟世仇紅襪交易

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凱許曼與洋基續約三年。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基總經理凱許曼表示，我們不會跟紅襪交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基目前位居美聯東區龍頭，為了保住王座，這支「條紋軍團」在731交易大限的補強消息也從未間斷。不過凱許曼（Brian Cashman）明確表示，我們可以跟任何球隊談交易，但就是不會跟世仇紅襪談。

距離交易大限只剩下5天時間，洋基和紅襪都有補強陣容的需求，不過這對百年世仇已經有長達5年時間沒有互相交易，前一次已是2014年的祖魯（Stephen Drew）和強森（Kelly Johnson）。而自1994年以來，洋基和紅襪彼此間僅進行了三次交易。

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根據紐媒《Newsday》報導，凱許曼並不排斥和同城球隊大都會進行交易，唯有世仇紅襪不考慮。近期洋基將雷達掃向市場所有頂級先發，展露交易「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）的高度興趣，期待促成罕見的「地鐵交易」。

至於紅襪方面，在從金鶯交易取得先發凱許納（Andrew Cashner）後，現在將補強牛棚投手列為731大限首要目標。根據大聯盟報導，紅襪目前鎖定了教士隊終結者葉茲（Kirby Yates）和藍鳥隊終結者吉爾斯（Ken Giles）。

洋基與紅襪於26日展開四連戰，雖然首戰先發田中將大主投3.1局被敲12支安打狂失12分，洋基寫下隊史最大慘敗，不過洋基目前仍以66勝36敗、勝率6成47穩坐美東區王座，領先紅襪多達10場勝差。

關鍵字： 洋基紅襪基襪大戰
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