瓊斯盃／WCBA台港澳名額縮限　台將四處練球不放棄任何機會

▲中華藍隊王維琳。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／新北報導

下個賽季WCBA台港澳球員縮限，取消季後賽球隊台港澳球員名額，另外的10支球隊加上擴編的內蒙古能夠有1個名額，上季的12人台將西進潮將成為絕響，而有些母隊晉級季後賽的台將也必須另找工作，目前大概有5人接近簽約，代表只剩下6個名額。

上個賽季WCBA放寬台港澳球員限制，前一季季後賽前8名球隊能夠擁有1名，其他10隊則是能有2名，造就台灣12人史上最大的西進潮。不過短短一個賽季，WCBA再度改制，取消季後賽前8名球隊台港澳球員名額，其餘的10支球隊加上擴編的內蒙古各有1個台港澳球員名額，名額從上季的28縮減到11。

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WCBA 2019-20賽季將在11月21日開打，各隊也陸續開始尋找台將，不過目前僅有5人左右接近簽約，而其他上季效力WCBA的台將也持續與母隊合作，像是王維琳、陳晏宇瓊斯盃開打前也都跟著四川練球，黃品蓁則是隨河北練球。

而上個賽季幫助球隊打進季後賽的台將，也積極的在尋找轉隊機會，新疆隊彭詩晴、山東隊吳盈潔，都到擴編球隊內蒙古測試，陝西隊林仙芳則是到了武漢隊練球。

「現在還有很多不確定性，球員能做的就是做好自己、把握每一次的機會。」王維琳表示，也因為在跟WCBA球隊練球，到了最後幾週才能夠回來跟中華藍會合，影響了球隊練球進度，對此感到相當自責。而王維琳也希望下個賽季能夠留在WCBA，因為在那個環境，面對許多WNBA頂級外援學習到很多，國際賽場上更能應付他國球員，不過王維琳也強調，只要保持良好的心態，在WCBA或是WSBL都能有所成長。

中華白總教練錢薇娟認為，這些旅外球員都在尋找機會，隨時電話來就要趕緊飛去測試，把握所有機會，內心處於一個不安定的情況，以致於無法專注在瓊斯盃，所以狀態無法調整得太好。另外，也因為與WCBA球隊練球的關係，中華藍集訓到很後面才全員到齊，磨合進度有差。

▲王維琳休賽季持續與四川練球。（圖／CFP）