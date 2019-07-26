運動雲

>

瓊斯盃／WCBA台港澳名額縮限　台將四處練球不放棄任何機會

ETtoday運動雲

▲▼瓊斯盃女籃,中華藍隊王維琳。（圖／記者李毓康攝）

▲中華藍隊王維琳。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／新北報導

下個賽季WCBA台港澳球員縮限，取消季後賽球隊台港澳球員名額，另外的10支球隊加上擴編的內蒙古能夠有1個名額，上季的12人台將西進潮將成為絕響，而有些母隊晉級季後賽的台將也必須另找工作，目前大概有5人接近簽約，代表只剩下6個名額。

上個賽季WCBA放寬台港澳球員限制，前一季季後賽前8名球隊能夠擁有1名，其他10隊則是能有2名，造就台灣12人史上最大的西進潮。不過短短一個賽季，WCBA再度改制，取消季後賽前8名球隊台港澳球員名額，其餘的10支球隊加上擴編的內蒙古各有1個台港澳球員名額，名額從上季的28縮減到11。

請繼續往下閱讀...

WCBA 2019-20賽季將在11月21日開打，各隊也陸續開始尋找台將，不過目前僅有5人左右接近簽約，而其他上季效力WCBA的台將也持續與母隊合作，像是王維琳、陳晏宇瓊斯盃開打前也都跟著四川練球，黃品蓁則是隨河北練球。

而上個賽季幫助球隊打進季後賽的台將，也積極的在尋找轉隊機會，新疆隊彭詩晴、山東隊吳盈潔，都到擴編球隊內蒙古測試，陝西隊林仙芳則是到了武漢隊練球。

「現在還有很多不確定性，球員能做的就是做好自己、把握每一次的機會。」王維琳表示，也因為在跟WCBA球隊練球，到了最後幾週才能夠回來跟中華藍會合，影響了球隊練球進度，對此感到相當自責。而王維琳也希望下個賽季能夠留在WCBA，因為在那個環境，面對許多WNBA頂級外援學習到很多，國際賽場上更能應付他國球員，不過王維琳也強調，只要保持良好的心態，在WCBA或是WSBL都能有所成長。

中華白總教練錢薇娟認為，這些旅外球員都在尋找機會，隨時電話來就要趕緊飛去測試，把握所有機會，內心處於一個不安定的情況，以致於無法專注在瓊斯盃，所以狀態無法調整得太好。另外，也因為與WCBA球隊練球的關係，中華藍集訓到很後面才全員到齊，磨合進度有差。

▲WCBA四川王維琳、河南魏于淳、黃英利，山西黃凡珊。（圖／CFP）

▲王維琳休賽季持續與四川練球。（圖／CFP）

關鍵字： WCBA旅外台將王維琳
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

熱門新聞

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎137周球后將退位　山口茜晉4強下周取代

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1黃天賜關鍵一擊　中華1局1比0古巴

2陳江和放話：不會讓王勝偉好過

3馬大偉解盤　「拆」莊買紅襪

4吳昇峰對決彭政閔：來場男子漢對決

5洋基慘敗！田中狂丟12分遭紅襪屠殺

熱門新聞

1戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

2「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

3戴資穎137周球后將退位　山口茜取代

4被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366