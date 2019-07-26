紐約名醫看好KD恢復9成以上　小腿肌力復原至少要1年下季報銷

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

知名記者卡特(Cris Carter)先前曾爆料，遭逢阿基里斯腱斷裂重傷的杜蘭特(Kevin Durant)有望在6.5個月後就神速復出；不過紐約足部與踝關節專家溫菲爾德(Steven Weinfeld)近日受訪時直言，KD不太可能在下季回歸，但看好這位兩屆FMVP恢復原本實力的9成以上。

杜蘭特不幸在今年總冠軍賽G5傷到阿基里斯腱，當時勇士主帥柯爾(Steve Kerr)曾出面宣布KD下季確定報銷；但知名記者卡特前陣子卻在節目上爆料，自己得到可信度很高的消息是，KD有機會在6.5個月後就復出。

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杜蘭特能否恢復昔日身手備受關注，紐約西奈山醫療中心足部與踝關節外科主任溫菲爾德抱持樂觀態度，「我認為他應該能恢復到原本實力的90%到100%，若是復原狀況很順利，沒有出現傷勢反覆的狀況。」他也說，相較於像巫師一哥沃爾(John Wall)這樣仰賴速度和爆發力的球員，KD痊癒的機率更高。

▲杜蘭特。（圖／CFP）

不過溫菲爾德認為杜蘭特不太可能在下個賽季就復出，「但如果他真的下季回歸，我會感到很驚喜。」他表示，身為一名外科醫生，要對受傷的運動員「開綠燈」，讓他們回歸高競技水平的賽場，除了必須先確認他們獲得足夠的治療，另一個重點就是力量的恢復，這對遭逢阿基里斯腱傷勢的運動員來說，是最困難也最費時的一部分。

溫菲爾德指出，阿基里斯腱的癒合通常需要4到5個月或6個月，但要恢復小腿肌的力量可能就需要1年甚至更長。「這也是為何高水平的運動員會需要傷停那麼長的時間，因為你必須確保他們復出前，力量已經完全恢復。」

▲杜蘭特。（圖／CFP）