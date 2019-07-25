雷納德公開感謝暴龍曾很接近留隊　向多倫多「免費餐點」致謝

▲雷納德(左)首度公開感謝暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷納德(Kawhi Leonard)的暴龍生涯雖然僅短短一季，但他以沉默殺手之姿帶領多倫多贏得首冠，將永遠被記錄在隊史中。決定轉投快艇後，他在25日的加盟記者會上一開口就先感謝暴龍球迷，還特別提到替他接生小兒子的醫生，以及為他祭出留隊就享有「終生免費」活動的餐廳，這些他全感念在心。

暴龍去年夏天送走了忠心耿耿的前任一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)，冒著雷納德可能效力一季就出走的風險進行交易，花費一年想盡辦法要取得「可愛」的信任；包括以他的健康為優先考量，謹守不讓他在「背靠背」賽事出賽；管理階層、教練團也都下了不少功夫，無奈最終還是沒能成功留人。

請繼續往下閱讀...

雷納德在加盟快艇記者會上，首先感謝了暴龍，「我想感謝暴龍球迷，因為我沒有社群軟體，我無法在上面發文。我想感謝多倫多，這座城市、這個國家，這真的是一個很美好的賽季，也是史上最棒的冠軍遊行。」他也特別向替他接生小兒子的醫生，還有為了慰留他而發起「Ka'wine & Dine」活動的餐廳致謝。

▲雷納德轉投快艇。（圖／達志影像／美聯社）

「那些餐廳在季後賽期間發起了『Ka'wine & Dine』活動，讓我可以好好享受這樣的優惠。」雷納德再次感謝暴龍隊友、教練團還有整個球團，「真的，我感謝這整座城市，謝謝你們。」

在多倫多的這個賽季，雷納德備受禮遇，尤其當他帶領球隊奪得成軍24年來的首座總冠軍，他幾乎成為這座城市的「國王」，與他關係緊密的「聖堂射手」格林(Danny Green)先前曾表示，「可愛」在暴龍度過一個極為特別的賽季，受到當地球迷熱情擁戴，讓他很難向這支北國隊伍說再見。

▲多倫多餐廳曾特別為雷納德祭出優惠活動。（圖／翻攝自kawineanddine IG）

當被美國《ESPN》記者尼可拉斯(Rachel Nichols)問到，當時有多接近與暴龍或湖人簽約，雷納德直言，「非常接近。但當快艇提供我與喬治一起打球的機會，一切變得很簡單。」

暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)進一步披露，據他得到的消息，若是快艇無法順利補進第2位超級巨星，雷納德確實很有可能會留在多倫多，「換句話說，一旦喬治參與到其中，大部分的人都相信，這兩位球星一起轉投快艇是必然的結果。」

▲雷納德的暴龍生涯僅短短1季。（圖／達志影像／美聯社）