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雷納德在馬刺時就想聯手喬治　可愛興奮：首次和同齡巨星合作

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▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇迎來雷納德與喬治加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)說服聯盟另一位全能搖擺人喬治(Paul George)一起轉投快艇，成了今夏最大的驚奇之一。不過「可愛」25日接受美國《ESPN》記者尼可拉斯(Rachel Nichols)專訪時，自曝在馬刺時就曾說服球隊追求喬治，更說這是第一次和不管是天賦或年齡都與自己相似的頂級球星合作。

雷納德只比喬治晚一年進入聯盟，很巧的是，兩人都是被溜馬選中，但溜馬在2011年選秀會以第15順位選了「可愛」後，隨即將他交易到馬刺，因此兩人無緣當隊友。「可愛」今夏會邀請喬治與他「組團」並不是臨時起意，他透露當他還在前東家馬刺時就注意到對方。

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「我曾試著要馬刺把他交易過來，但你知道後來的發展，他最終轉戰雷霆。」雷納德說，當喬治請求離開印第安納時，他內心第一次有了想和這位與自己一樣身手全能、防守能力出眾的頂級搖擺人並肩作戰的想法。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德自曝在馬刺時就想聯手喬治。（圖／達志影像／美聯社）

兩人有許多相似之處，都想回到家鄉洛杉磯打球，也是促成兩人聯手的關鍵因素之一。暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)上季末曾披露，喬治在與暴龍交手期間，親自給了雷納德一些「秘密建議」，內容大概是關於恢復自由球員身分時如何做決定；當時絕對沒人能料到兩人會在今夏聯手。

8年生涯已經拿下2座總冠軍，還2度獲頒FMVP的雷納德，曾表示過去在馬刺偉大的GDP連線身旁學習的經驗，帶給他很大的幫助；不過這次是他首度與一位和自己年齡相仿、實力相當的巨星合作，讓他非常興奮，「這大概是我第一次和他這種等級的超級球星一起打球。」

喬治上季打出了生涯年，繳出場均28分、8.2籃板和4.1助攻，外帶2.2抄截，是年度第一隊和防守第一隊成員，並成為年度MVP獎項3位候選人之一；他與28歲的雷納德都正值巔峰，若兩人能保持健康，將是西區最令對手害怕的雙人組之一。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德說自己第一次和年齡、天賦都差不多的頂級球星合作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德喬治可愛
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