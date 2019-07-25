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當年溜馬選中雷納德讓他困惑　喬治如今稱兩人「天生一對」

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▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治(左)說彷彿命中註定要和雷納德(右)當隊友。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

從溜馬一哥到過去兩季到雷霆擔任衛斯布魯克(Russell Westbrook)的助手，明星搖擺人喬治(Paul George)今夏終於如願加盟家鄉球隊快艇，直呼這感覺難以言喻。回想起8年前看到前東家溜馬選中與自己位置重疊的雷納德(Kawhi Leonard)，喬治坦言當時很困惑，如今卻覺得兩人彷彿命中註定要一起並肩作戰。

2010年被「大鳥」柏德(Larry Bird)慧眼相中，以首輪第10順位加入溜馬的喬治，當年並不被外界看好；不過他入隊第3季就展現出全明星身手，率隊一路挺進東區決賽，與LCD時期的熱火廝殺7戰才敗下陣來，成了最受期待的未來巨星之一。

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雖然在走向巔峰的途中，喬治意外在2014年參加美國隊訓練營時遭逢右腿開放性骨折重傷，幸運的是他不僅康復，還在上季打出生涯年，繳出場均28分、8.2籃板和4.1助攻，入圍年度MVP獎項。在雷霆連2季都止步於季後賽首輪後，他今夏被雷納德說服，轉投家鄉洛城的隊伍快艇。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇迎接雷納德、喬治入隊。（圖／達志影像／美聯社）

能夠回到家鄉打球，喬治興奮地不知該如何用言語形容自己的感受，他在加盟記者會上強調，雖然自己的偶像是湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)，但他從小就是快艇球迷。現在他如願返鄉，還得到與曾為馬刺、暴龍贏得總冠軍的雷納德當隊友的機會。

喬治在記者會上回想起一件往事，「我記得當我還在印第安納時，我們選中了雷納德，我當時有點困惑，因為我們的位置重疊，我對我們彼此之間可能的競爭感到緊張。」不過後來溜馬將2011年以第15順位選中的「可愛」交易到馬刺，兩人無緣在溜馬當隊友。

回過頭來看，喬治反倒希望當時溜馬留下雷納德，「這樣我們就能一起成長，我覺得我們好像命中註定要一起並肩作戰。」這兩位被「Logo Man」威斯特(Jerry West)稱為「當今NBA最棒的攻守俱佳巨星」下季能擦出什麼火花，球迷已經開始期待。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德與喬治很興奮能攜手合作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德喬治可愛
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