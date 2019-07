39歲賈索底薪加盟拓荒者　Kobe期待湖人退休「鬥牛士」球衣

▲賈索(右)加盟拓荒者。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

39歲的「西班牙鬥牛士」賈索(Pau Gasol)即將迎接生涯第19季,儘管他上季受到傷病纏身僅出賽30場,季中轉戰公鹿更只打了3場就報銷,正持續從左腳踝傷勢中復原,他仍堅持要繼續留在場上。睽違19年在上季重返西區決賽的拓荒者,25日以一年260萬美金的底薪簽下這位準名人堂球星,補強禁區戰力。

手握2枚冠軍戒的明星中鋒賈索,上季受到右腳應力性骨折困擾,跌出了馬刺的主要輪替陣容,雙方今年3月達成買斷協議,隨後他加盟了東區強權公鹿,希望能為新東家帶來總冠軍經驗;未料僅為密爾瓦基出賽3場,再次因為左腳踝傷勢報銷。

儘管步入生涯晚期又傷病不斷,賈索不輕易言退,他在這個月初受訪時強調,自己左腳手術後復原狀況良好,有自信能在8月中開始訓練。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)25日披露,這位39歲老將以底薪加盟拓荒者,隨後賈索也在個人推特發布這項消息。

▲布萊恩(左)很期待在賈索(右)的球衣退休儀式上發表演說。(圖/達志影像/美聯社)

拓荒者的主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)上季不幸遭逢與喬治(Paul George)類似的恐怖腿傷(脛骨和腓骨開放性骨折),目前歸期還未定。不過他們今夏透過交易得到熱火前當家長人「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside),現在又有準名人堂球星賈索加盟助陣,有效提升禁區戰力。

雖然賈索還未考慮退出球場,但他昔日在湖人的摯友、紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)已經開始期待未來在「西班牙鬥牛士」的球衣退休儀式上發表演講,「這沒什麼好爭論,當他退休時,他的16號球衣會掛在我的球衣旁邊。事實就是,如果沒有他的話,我沒辦法拿下後面那兩座總冠軍。」

I'm very excited to announce that next season (my 19th in the @NBA) I'll play for the @trailblazers.



Ready and happy to join one of the best teams in the league! pic.twitter.com/NcE6UJbsZ4