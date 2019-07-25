39歲賈索底薪加盟拓荒者　Kobe期待湖人退休「鬥牛士」球衣

▲賈索(右)加盟拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

39歲的「西班牙鬥牛士」賈索(Pau Gasol)即將迎接生涯第19季，儘管他上季受到傷病纏身僅出賽30場，季中轉戰公鹿更只打了3場就報銷，正持續從左腳踝傷勢中復原，他仍堅持要繼續留在場上。睽違19年在上季重返西區決賽的拓荒者，25日以一年260萬美金的底薪簽下這位準名人堂球星，補強禁區戰力。

手握2枚冠軍戒的明星中鋒賈索，上季受到右腳應力性骨折困擾，跌出了馬刺的主要輪替陣容，雙方今年3月達成買斷協議，隨後他加盟了東區強權公鹿，希望能為新東家帶來總冠軍經驗；未料僅為密爾瓦基出賽3場，再次因為左腳踝傷勢報銷。

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儘管步入生涯晚期又傷病不斷，賈索不輕易言退，他在這個月初受訪時強調，自己左腳手術後復原狀況良好，有自信能在8月中開始訓練。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)25日披露，這位39歲老將以底薪加盟拓荒者，隨後賈索也在個人推特發布這項消息。

▲布萊恩(左)很期待在賈索(右)的球衣退休儀式上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

拓荒者的主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)上季不幸遭逢與喬治(Paul George)類似的恐怖腿傷(脛骨和腓骨開放性骨折)，目前歸期還未定。不過他們今夏透過交易得到熱火前當家長人「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)，現在又有準名人堂球星賈索加盟助陣，有效提升禁區戰力。

雖然賈索還未考慮退出球場，但他昔日在湖人的摯友、紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)已經開始期待未來在「西班牙鬥牛士」的球衣退休儀式上發表演講，「這沒什麼好爭論，當他退休時，他的16號球衣會掛在我的球衣旁邊。事實就是，如果沒有他的話，我沒辦法拿下後面那兩座總冠軍。」