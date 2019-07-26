世籃賽／美國隊訓練營17人名單確定　僅華克、羅瑞等5位全明星

▲暴龍主控羅瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃近來出現一波「辭退潮」，包括聯盟招牌球星哈登(James Harden)、「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)等共8位訓練營名單上的球員退出後，美國籃協重新徵召6名「新援」加入，底定了一份17人名單。目前的陣容僅剩綠衫軍新任主控華克(Kemba Walker)、暴龍當家後場羅瑞(Kyle Lowry)等5位全明星球員。

美國隊將在8月31日開打的男籃世界盃尋求3連霸，但徵召過程卻不怎麼順利，除了NBA頭牌詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)早早就表態不參加，放眼明年的東京奧運，原本被列入大名單的球員也一個接一個退出。

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從「一眉哥」開始，哈登、戈登(Eric Gordon)、麥卡倫(CJ McCollum)、畢爾(Bradley Beal)、哈里斯(Tobias Harris)、里拉德(Damian Lillard)和洛夫(Kevin Love)也陸續退出。為了填補空缺，美國籃協徵召了另外6位球員入隊參與將在8月5日(當地時間)展開的訓練營。

▲塞爾提克新任主控華克。（圖／達志影像／美聯社）

新加入的球員分別是，塞爾提克兩位年輕主將布朗(Jaylen Brown)和史馬特(Marcus Smart)、快艇大前鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)、金塊長人普朗李(Mason Plumlee)、尼克中鋒藍道(Julius Randle)與公牛新援楊恩(Thaddeus Young)。

加上原名單上的綠衫軍新任主控華克與坦圖(Jayson Tatum)、暴龍當家後場羅瑞、公鹿主將米德爾頓(Khris Middleton)和中鋒羅培茲(Brook Lopez)、國王巴恩斯(Harrison Barnes)、活塞禁區長人卓拉蒙德(Andre Drummond)、湖人年輕核心庫茲馬(Kyle Kuzma)、爵士少主米歇爾(Donovan Mitchell)、火箭塔克(P.J. Tucker)以及溜馬透納(Myles Turner)，共有17位球員參加在拉斯維加斯舉行的訓練營，下個月中會確定最終的12人名單。

目前陣中只剩羅瑞、華克、卓拉蒙德、米德爾頓和羅培茲等5位曾入選NBA全明星賽，本屆美國隊世界盃的陣容「星度」比起過往黯淡不少。

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）