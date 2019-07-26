運動雲

>

世籃賽／美國隊訓練營17人名單確定　僅華克、羅瑞等5位全明星

ETtoday運動雲

▲▼暴龍主控羅瑞為球隊犧牲奉獻7年後終於嘗到分區冠軍滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍主控羅瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃近來出現一波「辭退潮」，包括聯盟招牌球星哈登(James Harden)、「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)等共8位訓練營名單上的球員退出後，美國籃協重新徵召6名「新援」加入，底定了一份17人名單。目前的陣容僅剩綠衫軍新任主控華克(Kemba Walker)、暴龍當家後場羅瑞(Kyle Lowry)等5位全明星球員。

美國隊將在8月31日開打的男籃世界盃尋求3連霸，但徵召過程卻不怎麼順利，除了NBA頭牌詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)早早就表態不參加，放眼明年的東京奧運，原本被列入大名單的球員也一個接一個退出。

請繼續往下閱讀...

從「一眉哥」開始，哈登、戈登(Eric Gordon)、麥卡倫(CJ McCollum)、畢爾(Bradley Beal)、哈里斯(Tobias Harris)、里拉德(Damian Lillard)和洛夫(Kevin Love)也陸續退出。為了填補空缺，美國籃協徵召了另外6位球員入隊參與將在8月5日(當地時間)展開的訓練營。

▲塞爾提克新任主控華克、坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克新任主控華克。（圖／達志影像／美聯社）

新加入的球員分別是，塞爾提克兩位年輕主將布朗(Jaylen Brown)和史馬特(Marcus Smart)、快艇大前鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)、金塊長人普朗李(Mason Plumlee)、尼克中鋒藍道(Julius Randle)與公牛新援楊恩(Thaddeus Young)。

加上原名單上的綠衫軍新任主控華克與坦圖(Jayson Tatum)、暴龍當家後場羅瑞、公鹿主將米德爾頓(Khris Middleton)和中鋒羅培茲(Brook Lopez)、國王巴恩斯(Harrison Barnes)、活塞禁區長人卓拉蒙德(Andre Drummond)、湖人年輕核心庫茲馬(Kyle Kuzma)、爵士少主米歇爾(Donovan Mitchell)、火箭塔克(P.J. Tucker)以及溜馬透納(Myles Turner)，共有17位球員參加在拉斯維加斯舉行的訓練營，下個月中會確定最終的12人名單。

目前陣中只剩羅瑞、華克、卓拉蒙德、米德爾頓和羅培茲等5位曾入選NBA全明星賽，本屆美國隊世界盃的陣容「星度」比起過往黯淡不少。

▲哈登。（圖／CFP）

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）

關鍵字： NBA世籃賽男籃世界盃美國隊羅瑞華克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

推薦閱讀

世籃賽／美國隊再少洛夫！　字母哥奪MVP同年率希臘參賽創紀錄

雷納德公開感謝暴龍曾很接近留隊　向多倫多「免費餐點」致謝

雷納德在馬刺時就想聯手喬治　可愛興奮：首次和同齡巨星合作

39歲賈索底薪加盟拓荒者　Kobe期待湖人退休「鬥牛士」球衣

熱門新聞

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

累積幾周世界冠軍？　戴資穎萌問球迷：我都不知道，有誰知道

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子偉連3場安打　近9場打擊率3成43

2富邦、台啤再輸就對戰CBA選秀隊

3張育成改打第5棒　敲1支安打

4戴資穎138周球后寶座有危機

5教練疑欠債落跑　后綜籃球小將被迫棄賽

熱門新聞

1「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

2戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

3被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

4戴資穎萌問粉絲：不知道幾周世界冠軍

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366