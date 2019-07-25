世籃賽／美國隊再少洛夫！　字母哥奪MVP同年率希臘參賽創紀錄

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

上季因為肩傷僅打了22場的騎士中鋒洛夫(Kevin Love)，成了第9位宣布不參加世界盃的美國球員。比起明年的東京奧運，美國籍的大咖球星似乎對將在8月31日登場的世界盃興趣缺缺；不過「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)應該不會缺席，他也將成為史上首位奪得NBA年度MVP還參與同年世界盃賽事的球員。

美國男籃的「辭退潮」還在持續，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)24日報導，曾幫助美國奪得2010年世錦賽冠軍和2012年倫敦奧運金牌的洛夫，將退出國家隊訓練營，這位30歲明星中鋒過去3季傷病不斷，單季最多也只打了60場，上季更因肩傷只出賽22場。

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目前正從拇指修復手術中復原的暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)仍預計會參加世界盃，在「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)、火箭一哥哈登(James Harden)、波特蘭招牌里拉德(Damian Lillard)和馬刺明星後衛迪羅臣(DeMar DeRozan)等共9位明星都退出之下，查拉尼亞認為，這會給美國隊陣中的未來之星如米歇爾(Donovan Mitchell)、庫茲馬(Kyle Kuzma)等在訓練營大展身手的機會。

▲公鹿字母哥安戴托昆波(左)。（圖／路透）

《NBC體育》專欄作家赫林(Kurt Helin)24日曾撰文分析美國隊這波辭退潮，指出對美國球星來說，奧運永遠都比較有吸引力，因為他們成長在美國奧運夢幻隊稱霸的年代，「這代表若是他們必須選擇，雖然中國市場也有一定的吸引力，但他們還是寧願選擇打隔年的奧運。」

美國籍的NBA球星似乎對世界盃沒有太大的興致，不少人都把目光放在明年的東京奧運。不過聯盟中當今最大牌的「國際球員」、公鹿一哥安戴托昆波，預計會率希臘出征；據歐洲媒體《Eurohoops》報導，他將成為史上首位奪得NBA年度MVP後，參與同年的世界盃的球員。

▲洛夫。（圖／達志影像／美聯社）