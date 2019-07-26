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雷納德澄清沒故意拖延或設計交易　「說我偏好湖人是錯誤訊息」

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▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德表示他從來就不是湖人球迷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去給人沉默印象的雷納德(Kawhi Leonard)，今夏卻被外界形容為是「招募高手」，甚至「設計」了足以改變聯盟生態的交易；對此這位兩屆FMVP在25日接受美國《雅虎體育》專訪時澄清，他絕對沒有故意拖延決定時間，害追求他的隊伍錯失自由市場上的其他目標，也直言媒體報導他「偏好湖人」是錯誤訊息。

長期在同城豪門湖人陰影下掙扎的快艇，今夏一吐怨氣成了自由市場上的大贏家，同時補進兩屆FMVP雷納德與另一位聯盟頂級搖擺人喬治(Paul George)。這段期間各大媒體披露了不少「內幕」，《洛杉磯時報》就曾爆料，自以為領跑的湖人被蒙在鼓裡，不知道快艇和暴龍都在嘗試交易來喬治，以滿足「可愛」的要求。

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對此雷納德25日打破沉默澄清，「我沒有誤導任何人，我花了時間思考未來的動向，這也是我應該做的，我必須確保做出對自己還有家人最好的決定。」他也直言，「如果他們不想要等我，他們可以不必等。他們有很大的機會能簽下我，湖人曾經很接近，但我最終選擇了另一隊。」

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德與喬治攜手轉戰快艇。（圖／達志影像／美聯社）

在雷納德還未做決定時，就不斷有報導指出他99%續留多倫多，或幾乎可以確定簽約湖人，這些傳聞讓他非常困擾；他也強調自己絕對沒有故意「拖延」，讓追求他的湖人或暴龍因為等他決定，而錯失自由市場上的其他目標。

針對外界將他形容為「招募高手」，甚至是改變聯盟生態的「操盤手」，他相當無奈，「如果真的是這樣的話，我覺得我應該進入球隊的管理階層。大家說我設計了這筆交易，但我要說的是，當我與快艇聯繫時，他們就已經有一份可以和我搭配的球員名單，那時喬治的名字就在上面，我告訴他們我很樂意跟他一起打球。」

雷納德說，快艇花了2、3天確認能網羅到喬治，「當時我幾乎已經要和別的球隊簽約了，不過當他們告訴我，他們已經談妥喬治的交易，我就選擇了快艇。」有消息來源向《雅虎體育》透露，若是快艇沒能成功補進「第二名巨星」，雷納德很可能就會選擇湖人。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德與喬治攜手轉戰快艇。（圖／達志影像／美聯社）

這位兩屆FMVP也強調，「你們不斷說我和喬治從小最愛的球隊是湖人，我不是要針對你們(雅虎體育)，媒體一直放出比起快艇，雷納德更喜歡湖人，或是喬治很愛湖人等等，這些消息都是錯誤的。」

「我並不是看湖人長大的球迷，不是說因為這樣我就不選湖人，但我確實不是他們的粉絲，喬治也告訴你們了，他從以前就是快艇迷。」

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德表示他從來就不是湖人球迷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德喬治可愛湖人
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