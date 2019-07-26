FIFA最新排名　中華男足持平125位、亞洲小升至第23

▲中華男足。（圖／資料照／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

FIFA最新一期的世界排名25日公布，前5名小有變動，第一仍是比利時，巴西升至第二、法國將至第三，英格蘭持平，烏拉圭則是第五。中華男足6月中結束香港友誼賽後沒有賽程，依舊排在125位，在亞洲排名上升至一位來到23。

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根據最新的FIFA排名，亞洲國家部分，伊朗排名下降三位至23、日本小跌五位來到33、南韓持平在37、澳洲下滑至43位、卡達掉了7位來到62，中華男足則是排在第125名，和6月公布的排名沒有變化，不過在亞洲則是小升一位來到第23。

其他亞洲國家部份，泰國排在115、北韓上升至118、香港則是在139。2022世界盃足球賽亞洲區資格賽即將在9月登場，被分在第三檔次的中華男足，最終和約旦、科威特及尼泊爾同在B組，約旦目前排名99、科威特156名及尼泊爾則是166，不過以科威特的實力該在第二檔，且中華男足過去交手四隊都未贏過。

中華男足第一場主場將在9月5日對上約旦，根據賽制，每一組的小組第1，以及4個成績最佳的小組第2，共12隊能晉級世足資格賽第3輪。對此，中華男足英國籍總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)希望，中華男足建構起屬於自己的台灣風格，「與其和日本在主場上演一場轟轟烈烈的大戰，我們先拚晉級，將5場高水準比賽帶回台灣。」

▼中華男足總教練蘭卡斯特。