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馬大偉解盤／洋基@紅襪　「拆」莊 買紅襪

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▲田中將大被藍鳥打爆。（圖／達志影像／美聯社）

田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟7月26日單場賽事因為尚未開盤，改推薦紐約洋基作客波士頓紅襪的賽事，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小11.5分。

先發投手分析

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洋基先發田中將大本季防禦率4.0，但近3場表現稍差，雖都投到6局，但分別掉了5、2、4分，也讓防禦率從5月23的2.94到首度破4。撇除倫敦戰不算，他過去3季投紅襪11場，防禦率3.88。
紅襪派出波希羅(Rick Porcello)，他跟田中一樣是倫敦戰的苦主，倫敦戰後3場比賽合計掉了16分，也讓防禦率升到5.61。他過去3季投洋基頗有一套，11場出賽，防禦率2.56。

▲紅襪，波希洛（Rick Porcello）。（圖／達志影像／美聯社）

波希羅（Rick Porcello）。（圖／達志影像／美聯社）

莊家思維分析

紅襪與洋基本季雙方打了7場，洋基拿下6勝，不過前5場是在洋基主場，後兩戰是移師到倫敦，明天算是紅襪首次在家打洋基。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為1.85，認為洋基勝率約54%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買紅襪不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

這場比賽盤口算正常，洋基戰績好、先發好，小讓，合理。正常的盤口，我就會用傳統面來切入。

田中本季帳面表現比波希羅好，但看雙方對戰，波希羅對洋基比田中投紅襪有一套。且波希羅在主場對洋基，過去5戰拿下4勝1負，如果把倫敦戰的假主場拿掉，4戰全勝。

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關鍵字： 馬大偉馬大偉解盤
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