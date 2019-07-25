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滑冰國際賽取消案　教育部專案調查協會疏失

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▲▼ 亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站取消　ISU認我國目前不適合辦理 。（圖／翻攝中華民國滑冰協會 官網）

▲經典賽台北站取消一事，教育部將專案調查。（圖／取自滑冰總會官網）

記者洪偵源／台北報導

有關「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」取消舉辦一事，滑冰協會否認主動放棄，並聲稱受到「隱性壓力」打壓，教育部已經成立專案調查小組，釐清協會有無疏失，若有相關責任不排除懲處。

花式滑冰經典賽遭取消一事，滑冰協會說法一變再變，23日曝光後，又被國際滑冰總會公告，是協會主動放棄，25日上午體育署署長高俊雄也透露，協會曾經提過更改比賽地點的可能。

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滑冰協會也告知下午2點將在體育署召開記者會說明，但時間從2點改為2點30分，又延後到3點，但時間到相關人員還未出面，直到3點38分，才由副理事長洪明堂與秘書長吳奕德出面說明。

吳奕德指出，協會從未主動放棄，但確實有回函表示或許可以更換地點，至於提出更換的原因，他解釋是受到國際間的「隱性壓力」，有會員國將串聯杯葛比賽，據悉一站賽事參賽隊伍至少6到8隊才能成賽，否則不予認證。

但所謂「隱性壓力」來自何處，吳奕德不願說明，稱無法以白紙黑字的形式舉證，並會朝恢復舉辦賽事的方向努力，但是無法保證結果。

體育署曾對經典賽補助滑冰協會200萬的經費，且從3月21日就通過，而滑冰協會5月去函國際滑冰總會，更改地點的可能性，最後卻弄到在7月被取消承辦權，吳奕德表示，因一直在與國際斡旋，尋求支持，後來也陸續和廠商處理解約事項。

體育署國際及兩岸運動组組長許秀玲表示，3月20日就審議通過並於4月核發，但滑冰協會一直都沒來領取這筆補助款，至於隱性壓力，滑冰協會直到25日早上的說明會仍未提起此事，先前的說明聯繫上都未提。

許秀玲提到，教育部已經成立專案小組對此事進行調查，徹查此事滑冰協會在與國際總會的溝通協調作業上有無疏失，26日要與交通部一同舉行協商會議，並且滑冰協會前來說明，若確定有疏失，將不排除進行懲處，許秀林說，不會未審先判，要等調查結果出爐再說。

關鍵字： 滑冰
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