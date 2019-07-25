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不認大陸打壓　滑冰協會又稱有「隱性壓力」

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▲▼ 滑冰協會副理事長洪明堂（右）、秘書長吳奕德 。（圖／記者洪偵源攝）

▲滑冰協會副理事長洪明堂（左）與秘書長吳奕德。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

針對「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」取消一事所爆出一連串爭議，滑冰協會秘術長吳奕德25日召開記者會說明，強調沒有主動放棄承辦，有受到國際間「隱性壓力」但不明講是哪一方勢力。

根據滑冰協會在記者會提供的書面聲明，國際滑冰總會在5月20日公告，台北已經列入系列賽一站，期間一直有風聲，可能有來自其他不友善的勢力杯葛，但從未放棄，直到7月22日當天晚上看到國際總會的公告為止。

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吳奕德指出，當時收到滑冰總會對台灣友善的會員國消息，可能有其他對台灣不友善的會員國，要聯合杯葛賽事，遇到這樣的壓力，所以發函詢問總會，文中提到「或許」可以改在別的地點舉行。

「可能就是或許這個字眼被認定，加上香港也還沒有放棄，但是我們要重申，我們並沒有主動放棄。」吳奕德說，收到取消的消息也很錯愕，但也在極力化解各方壓力。

至於所謂「隱性壓力」來自何處，吳奕德說：「這大家都很清楚，我們不方便推測，只是有友善友邦告知我們消息，一直以來都有不友善的隱形壓力。」

國際滑冰總會在5月20日公告，台北已經列入系列賽一站，吳奕德說，期間一直在化解國際隱形壓力，爭取友好會員國支持，如果參賽隊數不足，這項賽事會不被總會承認。

但先前滑冰協會曾指出因國際關係，總會公告目前台灣不適合舉辦此賽事，但在24日早上對體育署說明時又稱無國際關係，並在公告中將此字眼撤，吳奕德解釋是考慮不夠周全。

但25日的記者會，又強調有隱性壓力，卻又不願說明是來自何方的勢力，僅以「無法白紙黑字」舉證說明帶過，並提到會朝復辦的方向努力。

▲▼ 亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站取消　ISU認我國目前不適合辦理 。（圖／翻攝中華民國滑冰協會 官網）

▲遭取消的經典賽台北站。（圖／取自滑冰協會官網）

關鍵字： 滑冰協會
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