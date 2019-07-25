日本公開賽／周天成68分鐘三局未能逆轉約根森　無緣8強

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽25日進行各項16強賽事，世界球后戴資穎稍早晉級8強。一哥周天成則是對上丹麥約根森（Jan O JORGENSEN）。周天成可惜以1比2（19：21、21：11、19：21）落敗，無緣晉級8強。

剛勇奪超級1000賽印尼公開賽首座冠軍的周天成，目前世界排名維持在第三，去年日本公開賽遭大陸林丹逆轉在八強止步，首輪直落二擊敗李東根，16強對上約根森，雙方交手11次，周天成握有6勝，且是6連勝，最近一次交手在今年新加坡公開賽，周天成直落二勝出，輸球已經是2013年的香港公開賽。

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約根森在首輪逆轉擊敗大陸林丹晉級16強。本次交手第一局一開始，周天成連續進攻先馳得點、約根森回擊出界，周天成4：0，周天成回擊掛網，周天成撲地救球6：1，約根森跳撲掛網挑後場出界，周天成9：3，約根森出界，周天成11：3。

約根森連追2分，不過周天成仍以12：5領先，周天成回擊出界，約根森近身球再追，約根森回擊掛網下一個搶網，周天成14：8，約根森連續攻擊，周天成跳殺、發球被約根森逮住15：10，約根森出界，約根森近身、網前球連拿6分追至16平並反超，雙方17平，周天成出界17：19，約根森先拿下局點，周天成19：21讓出。

第二局一開始約根森先取分，周天成連續直線殺球2：1，周天成突擊取分，約根森掛網出界，周天成5：3，周天成大對角可惜掛網，約根森追至6平，周天成回擊出界、突擊，周天成挑後場壓底線，42拍來回周天成撲救不及，周天成追至8平，周天成網前加上突擊11：8。

周天成近身球讓約根森回飛，周天成擴大領先優勢15：8，約根森對角出界，約根森挑戰成功，周天成救球不及16：11，周天成直線突擊連拿3分，約根森回擊出界，周天成出現局點機會，約根森再出界，周天成這局從8平連追8分，再以21：11扳回一城。

決勝局約根森回擊出界，周天成2：0，約根森近身突擊，周天成也回應突擊，雙方一分差，約根森回球掛網，周天成近身球直挑後場5：2，約根森回擊出界，周天成斜角攻擊7：3，多拍來回約根森攻擊連追5分至7平反超，周天成7：9往前對峙追至10平，周天成10：11。

周天成進攻追至11平，可惜回擊掛網，周天成斜角追至12平，約根森殺球掛網，周天成回放掛網，周天成13：15，約根森網前球拿分，周天成接發球失誤15：18，周天成掛網4分落後，周天成網前撲球、約根森掛網，周天成18：19，約根森又是網前球，周天成19：21落敗。

周天成在歷經印尼公開賽大戰之後，緊接著戰日本公開賽，體力消耗相當大，本站雖然在16強止步，不過下周還有泰國公開賽要力拼。

