柯爾砲轟AD強迫球隊交易　認為要和詹皇、KD多學習

▲戴維斯如願加盟湖人，柯爾卻認為他在綁架球隊。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)今夏終於如願被交易到湖人，將與兒時偶像詹姆斯(LeBron James)聯手，「一眉哥」這樣的舉動也讓聯盟的格局大幅動盪，瞬間成了爭冠勁旅。只是勇士主帥柯爾(Steve Kerr)卻不認同戴維斯強迫鵜鶘交易的做法，認為這樣的行為對聯盟有害，應該要多學習詹姆斯以及杜蘭特(Kevin Durant)的作法。

早在今年季中交易時，戴維斯就向鵜鶘拋出「賣我」震撼彈，不斷高調表示想要去湖人，一方面也是對球隊進行施壓，只是當時因為湖人與鵜鶘價碼談不攏，才導致交易破局。但自由市場開啟後，湖人一口氣送出多名小將加上未來選秀權，終於換來戴維斯，「一眉哥」才如願與詹姆斯聯手。

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雖然戴維斯感到非常興奮，也很期待新賽季到來，但柯爾卻很看不慣戴維斯強迫交易的做法，認為他這樣是在綁架球隊，甚至影響了整個聯盟，「我更關注戴維斯的情況是，一個球員非常健康，合約也還有幾年，然後他說我想離開，聯盟需要解決這樣的問題，球員也要謹慎。當你在合約上簽字，你就要為這座城市和球迷去付出，當合約到期成為自由球員後，你有權利離開，但簽了合約就要遵守。」

「如果和球隊達成協議，這對於我們是最好的方式，這是一回事，但戴維斯這件事確實是一種開創性，希望這不是一種趨勢，因為這對聯盟來說是不利的，球員決定不履行合約，這是個問題，真的會影響到聯盟。」柯爾補充。

但隨後柯爾也希望球員可以效仿詹姆斯或杜蘭特過去的做法，「離開是一種方式，不離開也是一個辦法，看看之前詹姆斯怎麼做的，他打完了他的合約，杜蘭特來到勇士和離開勇士做了什麼，你簽了合約，把他打完然後離開這是應該做的才對。」

▲戴維斯。（圖／路透社）