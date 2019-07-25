CBL職業化宣告破局延期明年　盼減稅後落實屬地主場

▲中華職籃大聯盟CBL宣布破局。（圖／記者杜奕君攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

CBL中華職籃大聯盟遲遲找不到第4隊，聯盟理事長蔡易餘25日下午宣布，職業化暫緩到明年。秘書長唐旭鴻另外表示，未來持續與富邦、璞園、裕隆3隊對話，期盼找尋其他中南部民間企業加入，實行屬地主主場，也希望未來能夠與籃協合作。

為了不影響SBL開打，CBL中華職籃大聯盟24日正式宣告破局，但強調職業化政策政府持續推動，此點不會改變，只是將進度從今年11月延後到明年。

請繼續往下閱讀...

唐旭鴻強調，立法院今年一定會過，此方案能夠吸引民間企業投入職籃，期盼能夠找尋中南部民間企業加入職業化行列，並且落實屬地主場的理念，在這階段也會持續與富邦、璞園、裕隆3支球隊密切聯繫。

CBL職籃原規劃於 2019年11月登場，惟因運動產業條例獎勵政策未及落實，半數球團企業仍處觀望、暫不參與狀態，所以決定延期。7/24與張景森政委協同體育署開會後，訂出方向時程，特此向各界說明：



一、 台灣籃球職業化為既定政策，政府持續推動。此點不會改變。



二、 運產條例第26-2條修正草案：最快可於108年10月，立法院三讀通過。將提供企業租稅減免達250%高度優惠，鼓勵更多關懷籃壇之企業共同投入，強化台灣籃運。



三、 為提升台灣籃球環境之整體發展，籃球職業化以屬地主義（主客場）為基礎。目前球隊企業規劃北部居多，期望推動地方政府及企業協調籌組新球隊，以新竹、台中、台南、高雄為發展核心，壯盛台灣籃球運動環境。

另，期間 SBL 續辦賽事，持續籃壇耕耘，CBL樂見其成，更願全力協助。



CBL中華職籃大聯盟理事長



蔡易餘