日本公開賽／戴資穎8強賽碰加拿大李文珊　上次輸球是2014年

▲ 加拿大李文珊 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽25日進行各項16強賽事，世界球后戴資穎直落二擊敗印尼19歲小將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），稍早，晉級8強的對手也確定，將對上目前世界排名14的加拿大李文珊。

戴資穎在首輪直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽對上東宗，僅以29分鐘就順利晉級。而另一頭南韓金佳恩和加拿大李文珊對決，金佳恩在首輪爆冷直落二擊敗戴資穎的死敵兼好友泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

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第一局李文珊一度以6分領先，再輕鬆以21：12拿下後，第二局卻遭到金佳恩反超，雙方比數一路緊咬，雙方戰至17平之後，金佳恩連拿3分21：17扳回一城。決勝局，前半段雙方一路纏鬥，不過李文珊連拿6分19：13反超，先搶下賽末點21：13勝出。

因此戴資穎8強賽確定對上李文珊，雙方交手7次，戴資穎握有6勝，且近期是6連勝，戴資穎上一次輸球已經是2014年全英公開賽，最近一次交手則是在去年的全英公開賽直落二勝出。戴資穎如果順利挺進，4強有機會對上去年日本站亞軍的奧原希望。

戴資穎曾在2012年拿下日本公開賽冠軍，2014年拿下亞軍，不過2016年首輪出局、2017年則是棄賽，以及去年爆冷敗給大陸陳曉欣，16強止步，本站至少要打進四強才有積分，並且由於日本山口茜衝上第二進逼，再度上演球后保衛戰。

▼戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）