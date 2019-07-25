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世泳賽／「游泳女神」劉湘僅報名50自由式　只跟自己比

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▲▼中國游泳選手，劉湘。（圖／CFP）

▲劉湘今年世錦賽只報名50公尺自由式。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

身為中國新一代「游泳女神」的劉湘，在本屆的世錦賽卻只有報名50公尺自由式這個項目，儘管只參加一項比賽，也看似較於輕鬆的項目，但劉湘卻坦言非常不容易，這次的比賽也算是跟自己比而已，盡全力就好。在去年亞運，劉湘則是在50公尺仰式以26秒98的成績，創下新的世界紀錄，不過他這次也沒有參加仰式項目。

世泳賽從21日舉行至今已經過了4天，不過劉湘卻還沒有出賽，而今年是劉湘第3次參加世錦賽，但她卻只報名了50公尺自由式一個項目，相比過去2屆的世錦賽，現在保持著50公尺自由式亞州紀錄以及50公尺仰式世界紀錄的劉湘，在心態上已經跟過往大不同，對於這次得比賽劉湘表示，「感覺這次自己應該更有經驗了。這次還是以游到自己設定的目標成績為主，因為名次很難說，還是把自己成績游出來，跟自己比就好。」

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劉湘所參加的50公尺自由式，將在27日舉行，這已經是倒數第2天的比賽，他的隊友們有的還在征戰，有的則已經奪牌，劉湘見狀也絲毫不緊張，「我已經習慣了，很多比賽都是這種賽程，所以心態也已經穩住。每天該做什麼就做什麼，訓練就訓練，休息就休息，反正流程我已經知道了，也很有經驗。」

50公尺自由式，這是一項看似較為輕鬆的項目，但卻也是最困難的項目之一，不過已經調整好心情也進入最佳備戰狀態的劉湘表示，「很刺激！直線項目對我來說也是難度比較大的，但這段期間我練得比較有系統，狀態也比冠軍賽的時候好很多，最終的結果還未知，但目標是游到24秒5以內。」

▲▼2018雅加達亞運,游泳,劉湘。（圖／記者李毓康攝）

▲劉湘。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世泳賽劉湘50公尺自由式
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