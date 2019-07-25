東京奧運倒數365天！　周天成《魂燃天成》紀錄片正式開拍

▲《魂燃天成》紀錄片開拍 。（圖／製作單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

2020年東京奧運開幕倒數365天，有網路電視將用拍攝紀錄片《魂燃天成》的方式，紀錄台灣羽球男子單打好手「小天」周天成，接下來一整年備戰東京奧運的點點滴滴，倒數一年的今天（7月24日）正式開拍。

該製作單位向來擅長製作優質實鏡節目，三月下旬推出的「一日羽球國手周天成」也得到熱烈迴響，因此拍攝團隊將把實境經驗運用在紀錄片上，多方嘗試、尋求突破，希望帶給觀眾不一樣的感受，而這也將是第一支運動選手紀錄片。

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周天成選手目前在羽球男子單打排名，來到生涯新高的世界第三，現在也努力拼下奧運積分爭取明年東京奧運門票，日前在世界羽聯超級1000賽印尼公開賽奪得冠軍，寫下國內男子單打選手新猷。小天在上一屆2016里約奧運寫下八強成績，展望東奧，他正緊鑼密鼓備戰，期待能創下佳績。

紀錄片拍攝團隊除了深度訪談，並貼身小天的練球情況以及日常生活，本周更特地遠赴日本東京，跟拍小天參加超級750級日本羽球公開賽的情況。本次賽事場館武藏野之森綜合體育館，同時也是東奧的比賽場館，因此將此站作為開拍起點、為明年奧運暖身，別具意義。

針對紀錄片拍攝，周天成表示，「我們團隊雖然當初也猶豫過要不要答應拍攝，但後來想想，這段（準備東奧的時間）過去就沒了，因此想要把這段過程記錄起來、呈現給大家，讓大家知道我們比賽備戰、在做什麼，進而發揮自己的影響

力。」

團隊成員也補充，「導演的精神很感動，我們不想要造神或包裝，希望真實呈現『魂燃天成』周天成，而導演正好就是對的人。」除了《魂燃天成》宣告開拍，紀錄片臉書粉絲團以及IG帳號也同日開張，歡迎關心運動賽事的各界朋友追蹤分享，一起為周天成選手加油。