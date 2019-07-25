中職／羅力戰瑞安　運彩開盤看好富邦連勝

▲富邦悍將先發投手羅力。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃詩崴／綜合報導

統一獅25日下午6點35分客場挑戰富邦悍將，雙方同樣推派洋投先發，統一推出左投瑞安；富邦則是讓羅力掛帥應戰，統一近期4連敗、對富邦3連敗，富邦則是剛中止連敗，目前主場6連勝，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開8.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.50、統一獅賠率2.05、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率1.95，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出8.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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瑞安本季10場先發，戰績2勝5敗，54.1局被擊出70支安打，包括5支全壘打，39次三振，15次四死球，防禦率5.80，WHIP值1.53，本季面對富邦3場，取得1勝1敗，對戰防禦率5.63，對戰被打擊率0.343，近8場先發沒有拿到勝投，球隊也正在洽談新洋投，瑞安也面臨期末考壓力。

羅力本季15場先發，戰績7勝5敗，101.2局被敲93安，包含11支全壘打，88次三振，16次四壞球，防禦率2.92，WHIP值1.07，本季對過統一3場，成績1勝1敗，對戰防禦率0.39，對戰被打擊率0.104。