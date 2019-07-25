日本公開賽／戴資穎連下6分反超　29分鐘直落二印尼小將晉8強

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽25日進行各項16強賽事，世界球后戴資穎、一哥周天成、男雙王齊麟／李洋都有出賽。其中戴資穎對上印尼19歲小將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），最終戴資穎直落二（21：18、21：15）晉級8強。

戴資穎曾在2012年拿下日本公開賽冠軍，2014年拿下亞軍，不過2016年首輪出局、2017年則是棄賽，以及去年爆冷敗給大陸陳曉欣，16強止步，本站至少要打進四強才有積分，並且由於日本山口茜衝上第二進逼，再度上演球后保衛戰，首輪僅花了31分鐘，就以直落二擊敗張蓓雯。

請繼續往下閱讀...

戴資穎晉級16強後對上2017年世青賽冠軍的東宗，東宗是2017年世青賽冠軍，交手過2次，戴資穎全勝，最近一次交手是在今年5月的蘇迪曼盃，戴資穎直落二。本次交手第一局戴資穎先馳得點，雙方3、4平，東宗連拿3分，戴資穎5：8落後追至一分差，戴資穎9：11。

戴資穎連下6分16：12反超比數，擴大領先，東宗連拿2分再拉近，戴資穎持續取分18：16，東宗追至一分差，戴資穎先拿下局點21：18，僅以14分鐘收下首局。

第二局雙方來到1平，東宗連拿2分，戴資穎2：4、4：6，戴資穎連下3分追至7平，東宗反超比分，戴資穎7：11落後。戴資穎連追3分不過仍有2分差距，戴資穎追至12平並反超15：13，戴資穎連得5分拉開差距，並順利握有賽末點，東宗雖化解一個賽末點，不過戴資穎仍以21：15勝出，僅花了29分鐘。

戴資穎晉級8強後將對上南韓金佳恩和加拿大李文珊對決的勝方；接著在4強賽則可能碰上日本奧原希望或是大陸何冰嬌。日本公開賽同時也是戴資穎的球后保衛戰，如果戴資穎在四強止步，去年冠軍的日本山口茜進入決賽，那麼無論山口茜是否奪冠，積分都很有機會超越戴資穎登上球后。

如果戴資穎也闖進決賽對上山口茜，就是誰贏誰坐球后寶座的大戰。山口茜被分在籤表下半，目前順利晉級16強，有機會決賽才碰頭。