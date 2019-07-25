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光芒這樣換投有沒有違規？　紅襪一團亂輸球氣提申訴

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▲紅襪總教練柯拉（Alex Cora）抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪總教練柯拉（Alex Cora）抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

到底光芒隊是怎麼換投？搞得紅襪總教練柯拉（Alex Cora）丈二金剛，腦袋一團亂，最後球隊以2比3輸球，氣得他賽後決定提出申訴。

紅襪與光芒的比賽進行到8局上，紅襪以2比3落後，光芒換由崔志萬守一壘，左投寇拉瑞克（Adam Kolarek）接替投7局的先發投手莫頓（Charlie Morton）登板後援。

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寇拉瑞克用2球讓紅襪代打崔維斯（Sam Travis）出局，接下來面對右手強打貝茲(Mookie Betts)，光芒此時再有動作，讓右投羅伊(Chaz Roe)上來對付貝茲，本來投手寇拉瑞克則去守一壘，一壘手崔志萬退場，而羅伊則是頂替崔志萬的第9棒打擊。

羅伊3球解決了貝茲，光芒這個時候把羅伊換下去休息，再由寇拉瑞克回到投手丘對付狄佛斯（Rafael Devers），一壘手由洛伊（Nate Lowe）去守且打第9棒。

此時紅襪總教練柯拉上場抗議光芒這樣的換投舉動，主審也一直跟他解釋，比賽因此中斷20分鐘左右，最後主審堅持沒有錯，比賽恢復進行，寇拉瑞克僅用1球讓狄佛斯出局。

光芒在8局下輪到3棒DH美杜斯（Austin Meadows）打擊時，由於棒次已被寇拉瑞克取代，光芒換上亞當斯（Willy Adames）代打遭到三振。

柯拉還是氣憤難消，決定提出申訴，紅襪最後1分落敗。柯拉表示，他不解的是，光芒換寇拉瑞克取代了莫頓，然後右投羅伊再上來投球且取代崔志萬的位置，但是由寇拉瑞克再去守一壘，為什麼那時候還有DH。

柯拉表示，場上同時間有2位投手，一個在一壘、一個在投球，但卻仍然有DH，這要怎麼解釋，聽不懂主審的解釋，這是違規換人，不能這樣就算了，採取申訴去了解看看到底是怎麼回事。

主審赫南德茲（Angel Hernandez）拿出棒球規則解釋，如果只有投手一個人移去別的守備位置，就要取消DH，但若同時有包括投手的2個人以上要調動，投手可取代任何一個被替換下場的棒次。

關鍵字： 紅襪光芒
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