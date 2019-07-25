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日本公開賽／麟洋首局遭反超直落二　惜敗世界第三16強止步

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▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲麟洋配 。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽25日進行各項16強賽事，世界球后戴資穎、一哥周天成、、男雙王齊麟／李洋都有出賽。其中王齊麟／李洋對上大會第二種子的日本組合嘉村健士／園田啟悟，最終麟洋遭到直落二（16：21、18：21），可惜無緣挺進8強。

王齊麟／李洋今年拿下西班牙大師賽、奧爾良大師賽、印度公開賽冠軍，美國公開賽因為王齊麟腰傷則是拿下亞軍，日前在印尼公開賽首輪淘汰。目前世界排名14的王齊麟／李洋本站首輪直落二擊敗井上拓斗／金子祐樹，對上世界第三的嘉村健士／園田啟悟，雙方過去沒交手過。

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第一局一開始王齊麟網前補拍先馳得點2：0，日本組合lucky ball下球回擊出界，李洋網前反攻4：2，王齊麟回擊掛網，日本組合出界，麟洋6：4，王齊麟後場殺球連拿4分，9：5領先，嘉村健士回球掛網，麟洋11：6。

嘉村健士殺球追分，雙方43拍麟洋連貫攻勢，王齊麟補拍13：7，李洋回球不及，王齊麟球拍斷線，讓日本組合連追3分，李洋虛攻14：10，王齊麟再補拍，嘉村健士貼網球，麟洋出界被追至15平被反超，讓日本連拿7分，王齊麟下壓16：18，麟洋16：21讓出。

第二局李洋回球讓嘉村健士掛網，雙方戰成2平，王齊麟掛網2：3，嘉村健士掛網追至4平，王齊麟回球出界，日本發球失誤，王齊麟補拍反超6：5，李洋近身球7平反超，王齊麟球拍斷線及時回防，雙方緊咬比分，王齊麟回擊出界，麟洋lucky ball，李洋掛網10：11落後。

李洋救球不及，日本連貫攻勢，麟洋發球失誤、王齊麟回球不及11：15，園田啟悟回球失誤，王齊麟連續進攻連拿4分追至15平，王齊麟掛網、嘉村健士出界，雙方17平，麟洋挑戰失敗18：19，47拍後王齊麟背後擊球，李洋回擊出界，讓日本先出現賽末點又出現lucky ball，麟洋18：21落敗。

雙方實力相當接近，麟洋配很可惜以42分鐘遭到直落二，日本公開賽16強止步，接下來還要備戰下周的泰國公開賽。

關鍵字： 日本公開賽麟洋配王齊麟李洋
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