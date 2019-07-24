日本公開賽／林丹連救4賽末點仍遭逆轉　大陸男單全首輪淘汰

▲林丹 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽本周持續進行，其中大陸男單只剩超級丹林丹苦戰，首輪對上丹麥約根森（Jan O JORGENSEN），上演三局大戰後卻遭到1比2（21：16、11：21、21：23）逆轉，繼印尼公開賽之後再度遭遇首輪遊。

大陸男單派出諶龍、林丹、陸光祖、黃宇翔參賽日本公開賽，原先世界第二的石宇奇因為腳踝傷勢退賽後，其中諶龍在前一日對上排名15的日本常山幹太，鏖戰52分鐘後遭到直落二； 陸光祖也遭到印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）直落二出局。

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在印尼公開賽16強賽爆冷擊敗日本球王桃田賢斗的黃宇翔，隨即也遭到直落二打包回家，本站首輪對上闖進印尼站四強的黃永棋，同樣遭到直落二，其中第一局只拿了9分。僅剩林丹在24日出賽，對上約根森。

林丹在第一局順利以21：16拿下後，第二局卻陷入苦戰，讓約根森連拿5分後11：21遭到扳平，決勝局前半段林丹取得2分優勢，卻遭到約根森連下6分，約根森握有3個賽末點，林丹全都挽救並追至20平，約根森搶下第21分，林丹再救一個賽末點，不過最終林丹挑球出界21：23吞敗。

至此大陸派出的四位男單選手，都在本站遭到首輪出局；女單則有陳雨菲、何冰嬌、陳曉欣順利晉級16強。