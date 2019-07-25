滑冰主辦權遭拔除因「國際情勢」？　ISU打臉：中華冰協建議改賽地

▲花式滑冰，示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

原定10月30日在小巨蛋舉辦的「亞洲國際花式滑冰經典賽-台北站」被取消後，國際滑冰總會（ISU）24日在官網發聲明稱，是因為中華台北滑冰協會在內等多個ISU成員認為「較適宜在另一個亞洲國家舉辦賽事」。此舉嚴重打臉冰協昨（23）日在官網說，收到ISU來信認為「台灣因『國際情勢』關係目前不適合辦理」一說。

亞洲國際花式滑冰經典賽，是每年一度的洲際性花式滑冰比賽，原先預計今年10月30日至11月3日將在台北舉辦，地點在台北小巨蛋副館冰上樂園，包括臺北小巨蛋官網都已經公布相關資訊，沒想到卻傳出被取消。

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▲冰協發聲明稿。（圖／翻攝中華民國滑冰協會網站）



而中華民國滑冰協會23日在官網公告稱，「國際滑冰總會來信表示：因國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽事，故ISU理事會決議取消台北10月30日至11月3日主辦之亞洲經典賽，改由香港協會主辦，照原訂日期於中國東莞辦理。」

但是，國際滑冰總會24日在官網發的聲明嚴重打臉冰協。ISU指出，在5月底時，收到了包括中華台北滑冰協會在內等多個ISU成員認為「較適宜在另一個亞洲國家舉辦這個活動」的意見。

他們又說，經邀請有興趣主辦的亞洲成員協商後一致決定最合適的主辦城市，也與中華台北滑冰協會達成明確協議，最終決定這次挑戰者系列賽由香港滑冰聯盟主辦，日期及地點是10月30日至11月3日在中國東莞舉行。

▼ISU發聲明稿。（圖／翻攝國際滑冰總會官網截圖）

